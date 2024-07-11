СЕЙЧАС | Квалификация Лиги конференций УЕФА: „Левадия“ уверенно обыгрывает литовский клуб (2:0)

„ФА Шяуляй“ — „Левадия“ (0:2)

Где смотреть? Soccernet

„Левадия“ с первых минут завладела инициативой и уже на 7-й минуте Ричи Мусаба вывел свою команду вперед.

На 23-й минуте Эдгар Тур сделал подачу с правого фланга, а Фелипе Фелисио головой переправил мяч в ворота.

До матча:

„ФА Шяуляй“ — „Левадия“

Где смотреть? Soccernet (18:00).

„Левадия“, которая в прошлом сезоне заняла в Премиум-лиге второе место, в настоящее время уверенно лидирует в местном чемпионате. В своем последнем матче „Левадия“ обыграла со счетом 1:0 „Флору“, что позволило увеличить отрыв от второго места до 15 очков. „Я думаю, что мы как команда находимся в очень хорошем положении. Надеюсь, что мы сможем реализовать это и на поле“, — сказал капитан „Левадии“ Расмус Пеэтсон в преддверии игры.

Если для „Левадии“ это будет 77-й матч на еврокубках в 25-летней истории клуба, то для литовской команды — дебют. В высшую лигу Литвы клуб попал только в 2022 году, заняв седьмое место в своем дебютном сезоне и третье в прошлом, что позволило ему выйти в квалификацию Лиги конференций.

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Литвы „ФА Шяуляй“ сейчас занимает в национальном чемпионате пятое место. Литовская команда не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав две победы со счетом 1:0 и сыграв 4 раза вничью.

„Калев“ — „Урарту“

Где смотреть? Soccernet (19:30).

„Калев“, который стал бронзовым призером прошлогоднего сезона Премиум-лиги, впервые в истории клуба сыграет в еврокубке. Соперником таллиннской команды станет клуб армянский Премиум лиги „Урарту“, который в сезоне 2022/23 стал чемпионом Армении. В минувшем сезоне армянский клуб занял в национальном чемпионате четвёртое место.

В этом году „Калев“ выиграл пять матчей, пять раз сыграл вничью и проиграл 10 из 20 игр чемпионата, что позволяет им занимать 6-е место. Они выиграли только один из семи последних матчей чемпионата, а в июне проиграли „Таммеке“ (0:4) и „Пайде“ (2:5).