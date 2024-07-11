СЕЙЧАС | Квалификация Лиги конференций УЕФА: „Левадия“ победила, „Калев“ при аншлаге проиграл армянскому клубу. Как сыграет „Пайде“? (0:0)

Если для „Левадии“ это будет 77-й матч на еврокубках в 25-летней истории клуба, то для литовской команды — дебют. В высшую лигу Литвы клуб попал только в 2022 году, заняв седьмое место в своем дебютном сезоне и третье в прошлом, что позволило ему выйти в квалификацию Лиги конференций.

„Левадия“, которая в прошлом сезоне заняла в Премиум-лиге второе место, в настоящее время уверенно лидирует в местном чемпионате. В своем последнем матче „Левадия“ обыграла со счетом 1:0 „Флору“, что позволило увеличить отрыв от второго места до 15 очков. „Я думаю, что мы как команда находимся в очень хорошем положении. Надеюсь, что мы сможем реализовать это и на поле“, — сказал капитан „Левадии“ Расмус Пеэтсон в преддверии игры.

На 23-й минуте Эдгар Тур сделал подачу с правого фланга, а Фелипе Фелисио головой переправил мяч в ворота. Во втором тайме футболисты „Левадии“ создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли.

„Левадия“ контролировала ход встречи на протяжение всего матча, и уже на 7-й минуте Ричи Мусаба вывел свою команду вперед.

Уже на 11-й минуте Тристан Теэвяли после подачи со штрафного вывел „Калев“ вперед. В ответной атаке „Урарту“ имел шансы сравнять счёт, но Оскари Форсман спал свою команду, отразив удар в упор. На 28-й минуте после затяжной атаки Эдгар Мовсесьян сравнял счет. В конце первого тайма судья не поставил пенальти после того, как Юрисоо вышел один на один и упал в столкновении в вратарем „Урарту“, и почти сразу хороший шанс упустил Пурье. Во втором тайме под проливным дождем игра проходила с преимуществом „Урарту“, на 76-й минуте Мовсесьян подкараулил рикошет в штрафной и забил второй гол. В оставшееся время „Калев“, к сожалению, не смог оказать давления на ворота соперника.

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Литвы „ФА Шяуляй“ сейчас занимает в национальном чемпионате пятое место. Литовская команда не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав две победы со счетом 1:0 и сыграв 4 раза вничью.

„Калев“ — „Урарту“

Где смотреть? Soccernet (19:30).

„Калев“, который стал бронзовым призером прошлогоднего сезона Премиум-лиги, впервые в истории клуба сыграет в еврокубке. Соперником таллиннской команды станет клуб армянский Премиум лиги „Урарту“, который в сезоне 2022/23 стал чемпионом Армении. В минувшем сезоне армянский клуб занял в национальном чемпионате четвёртое место.

В этом году „Калев“ выиграл пять матчей, пять раз сыграл вничью и проиграл 10 из 20 игр чемпионата, что позволяет им занимать 6-е место. Они выиграли только один из семи последних матчей чемпионата, а в июне проиграли „Таммеке“ (0:4) и „Пайде“ (2:5).

„Как я уже сказал команде, нашими козырями должны стать командный дух и уверенность в себе. Если мы добьемся симбиоза между ними, наши шансы добиться чего-то великого возрастут. Если этого симбиоза не произойдет, будет очень сложно“, — сказал в преддверии игры звездный игрок „Калева“ и президент клуба Рагнар Клаван.

Еще неделю назад вопрос о том, разрешат ли российским тренерам и игрокам армянской команды въезд в Эстонию, оставался открытым, поэтому существовал риск, что игра состоится в Венгрии или Турции. Поскольку проверка биографии российских игроков показала, что они не поддерживают войну, Эстония решила, что они могут въехать в страну. УЕФА также дал добро на проведение матча. Однако россиянам придется получать шенгенские визы в других странах, так как Эстония, по понятным причинам, их не выдает.

„Бала Таун“ — „Пайде“

Где смотреть? Soccernet (21:00).

В прошлом сезоне городская команда „Пайде“ заняла в Премиум-лиге четвертое место, которое она занимает и в нынешнем сезоне. „У нас были взлеты и падения, но еврокубки — это совершенно другое соревнование. Два года назад „Пайде“ тоже был не в лучшей форме перед еврокубками, но сумел дойти в третьего раунда, где проиграл „Андерлехту“. Я верю, что команда готова — в том числе и психологически — к этому новому вызову“, — сказал главный тренер Иван Стойкович.

Эстонской команде предстоит сыграть с бронзовым призером чемпионата Уэльса сезона 2023/24, который в последний раз проводил официальный матч в конце апреля. Перед еврокубками „Бала Таун“ провел три товарищеских матча с местными командами (2 поражения и одна ничья).

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