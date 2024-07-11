ФОТО | Квалификация Лиги конференций УЕФА: „Левадия“ и „Пайде“ одержали выездные победы, а „Калев“ при аншлаге проиграл армянскому клубу
В четверг, 11 июля, в первом отборочном раунде Лиги конференций выступили сразу три эстонских клуба. Таллиннская „Левадия“ на выезде обыграла литовскую команду „ФА Шяуляй“ (2:0), таллиннский „Калев“ проиграл дома армянскому „Урарту“ (1:2), а городская команда „Пайде“ обыграла в Уэльсе „Бала Таун“ (2:1).
„Бала Таун“ — „Пайде“ (1:2)
В первой половине матча было мало моментов. Хозяева поля „Бала Таун“ нанесли четыре удара по воротам „Пайде“, а эстонский клуб ответил тремя ударами. За первые 45 минут голов забито не было, и на перерыв команды ушли при ничейном счете 0:0.
Второй тайм „Бала Таун“ начала с большим энтузиазмом, но не оправдала надежд На 64-й минуте Сисей вывел клуб из Пайде вперед. В последующие минуты хозяева поля попытались отыграться, но оборона „Пайде“ держалась стойко. В компенсированное ко второму тайму время Предраг Мадич удвоил преимущество гостей.
Однако матч не закончился победой эстонского клуба со счетом 2:0. На пятой минуте добавленного времени „Бала Таун“ заработал пенальти, который онализовал Джошуа Укек. Городская команда „Пайде“ одержала победу со счетом 2:1.
Ответная встреча состоится через неделю в Пярну.
„Калев“ — „Урарту“ (1:2)
На стадионе в Кадриорге аншлаг. Трибуна заполнена, но люди продолжают подходить.
Уже на 11-й минуте Тристан Теэвяли после подачи со штрафного вывел „Калев“ вперед. В ответной атаке „Урарту“ имел шансы сравнять счёт, но Оскари Форсман спал свою команду, отразив удар в упор. На 28-й минуте после затяжной атаки Эдгар Мовсесьян сравнял счет. В конце первого тайма судья не поставил пенальти после того, как Юрисоо вышел один на один и упал в столкновении в вратарем „Урарту“, и почти сразу хороший шанс упустил Пурье. Во втором тайме под проливным дождем игра проходила с преимуществом „Урарту“, на 76-й минуте Мовсесьян подкараулил рикошет в штрафной и забил второй гол. В оставшееся время „Калев“, к сожалению, не смог оказать давления на ворота соперника.
„Калев“, впервые участвующий в еврокубке, проведет ответный матч18 июля в Ереване. Победитель пары встретится с чешским клубом „Баник“ во втором отборочном раунде.
„ФА Шяуляй“ — „Левадия“ (0:2)
„Левадия“ контролировала ход встречи на протяжение всего матча, и уже на 7-й минуте Ричи Мусаба вывел свою команду вперед.
На 23-й минуте Эдгар Тур сделал подачу с правого фланга, а Фелипе Фелисио головой переправил мяч в ворота.
Хотя „Левадия“ продолжала прессинговать литовцев на протяжении всего матча и имела множество голевых моментов, им не удалось увеличить свое преимущество в счете, и матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Ответная встреча состоится через неделю в Таллинне.
„Левадия“ в случае победы по сумме двух встреч сыграет во втором отборочном раунде с хорватским „Осиеком“.
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