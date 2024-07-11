Главный тренер „Флоры“ подал в отставку после крупного поражения в квалификации Лиги чемпионов

„Я пошел на этот шаг, поскольку не смог добиться того, чтобы главная команда клуба действовала так, как мне хотелось. Спасибо всем игрокам и персоналу за их вклад на протяжении чуть более полугода“.

Президент „Флоры“ Пелле Похлак: „Благодарю Норберта и его команду за их работу по руководству и построению новой главной команды клуба. В основном все шло так, как мы ожидали, но задним числом стоит признать, что не смогли предвидеть какие-то проблемы и не сумели с ними справиться“.

„Флора“ пообещала в ближайшее время предоставить информацию о новом главном тренере и составе тренерского штаба.

Следующий матч „Флора“ проведет в следующий вторник, когда отправится в Целе для ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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