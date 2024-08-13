Хочешь поступать по закону? Плати! Телеведущая Елена Соломина рассказала, как полтора года воевала с таллиннскими чиновниками, чтобы установить тепловой насос
Все началось еще 2022 году. Тогда только что начавшийся энергокризис шокировал всех - в том числе и телеведущую Елену Соломину. В один момент ей пришел счет за коммунальные расходы на 800 евро, при этом львиную долю из этой суммы составляло электричество. Учитывая, что речь идет о квартире, а не о частном доме, сумма неоправданно огромная. Мириться с таким положением дел Елена была не намерена, тем более, что решение пришло само после консультаций с доктором наук по энергетике Игорем Крупенским. Он посоветовал поставить тепловой насос „воздух-воздух“, как это сделали другие соседи. Тем более, что для квартир с электрическим отоплением, это, по сути, единственный шанс снизить расход электроэнергии. Стоят такие насосы достаточно дорого, но могут помочь сократить расходы на отопление в два, а то и в три раза. Казалось бы - вот оно, решение проблемы. Однако на деле оказалось, что чудо-оборудование наоборот, проблем в жизнь Елены добавило.
„В августе 2022 года я с помощью Игоря оформила заявление на установку насоса, разрешение на его использование я получила только в конце января 2024 года! Правда, установить его нам разрешили весной 2023 года, в мае мы это сделали. И потом еще семь кругов ада с разрешением на пользование, которые мы закончили проходить только в 2024 году, - делится журналистка. - Согласилась ли бы я пройти все это заново, когда чиновники футболят тебя, сухо и категорически отказывают, прикрываясь буквой закона и постановлениями, совершенно не работая в интересах человека? – большой вопрос. Но еще больший вопрос - почему городские структуры работают именно так, когда политики декларируют заботу о населении и всяческую поддержку в решении энергетических проблем – ответа нет“.