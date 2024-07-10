Юрий Карягин in memoriam. Блестящий ум, преданность делу и доброжелательность сделали Юрия любимым коллегой и учителем
Юрия Карягина (10.03.1974–08.07.2024) в некрологе вспоминают коллеги по медицинскому факультету Тартуского университета, Институту клинической медицины ТУ и Клиники ТУ.
Трагический несчастный случай вырвал из наших рядов ценного коллегу, великолепного преподавателя, внесшего большой вклад в развитие анестезиологии и интенсивной терапии профессора - Юрия Карягина.
Юрий Карягин родился 10 марта 1974 года в Таллинне, в 1991 году закончил с серебряной медалью Таллиннскую 12 среднюю школу и в 1997 году — медицинский факультет Тартуского университета (с отличием). После окончания в 2001 году ординатуры по анестезиологии и интенсивной терапии он приступил к работе врачом-преподавателем в Клинике Тартуского университета, продолжая учебу в докторантуре Тартуского университета. В 2007 году защитил ученую степень доктора наук. Параллельно с клинической работой анестезиолога, он начал преподавательскую деятельность в Тартуском университете, став в 2015 году доцентом, а в 2016 году ассоциированным профессором.
Блестящий ум, большое трудолюбие и преданность делу, человечность и доброжелательность сделали Юрия любимым коллегой, первоклассным врачом и преподавателем, которого высоко ценили как в Клинике Тартуского университета, так и в Институте клинической медицины Тартуского университета. Студенты несколько раз называли его претендентом на звание лучшего преподавателя в области медицинских наук.
В Клинике Тартуского университета он быстро стал ведущим специалистом в своей сфере, в течение 12 лет возглавляя отделение общей анестезиологии, а последние три года — Клинику анестезиологии и интенсивной терапии. С 2015 по 2024 год Юрий Карягин был президентом Эстонского общества анестезиологов.
Научный подход как в клинической работе, так и в преподавании был его большой страстью. Юрий Карягин внес неоценимый вклад в подготовку эстонских анестезиологов. С 2018 года он был общим руководителем ординатуры по анестезиологии и интенсивной терапии, и посвятил себя этой работе с большой страстью и увлеченностью. Он был инициатором многих инноваций в специализированном врачебном обучении в Тартуском университете, и учебная программа, которой он руководил, получила самые высокие оценки ординаторов.
Гибель великолепного соратника и друга — Юрия Карягина — невосполнимая утрата для нас. Юрий был для целого поколения эстонских анестезиологов Учителем и Коллегой с большой буквы; образцовым примером врача, ученого и наставника. Преданность и верность Юрия эстонской медицине, Тартускому университету и Клинике Тартуского университета, но прежде всего его человечность и отзывчивость навсегда останутся в наших сердцах.
Мы будем помнить Юрия как энергичного, жизнерадостного, деятельного и полного идей коллегу, чей оптимизм и ценности оставили неизгладимый след в эстонской медицине.
Склоняем голову в глубокой скорби.
Прощание с Юрием Карягиным состоится 12 июля в актовом зале Тартуского университета.
Медицинский факультет Тартуского университета
Институт клинической медицины Тартуского университета
Клиника Тартуского университета
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