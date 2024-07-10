Юрий Карягин in memoriam. Блестящий ум, преданность делу и доброжелательность сделали Юрия любимым коллегой и учителем

Трагический несчастный случай вырвал из наших рядов ценного коллегу, великолепного преподавателя, внесшего большой вклад в развитие анестезиологии и интенсивной терапии профессора - Юрия Карягина.

Юрий Карягин родился 10 марта 1974 года в Таллинне, в 1991 году закончил с серебряной медалью Таллиннскую 12 среднюю школу и в 1997 году — медицинский факультет Тартуского университета (с отличием). После окончания в 2001 году ординатуры по анестезиологии и интенсивной терапии он приступил к работе врачом-преподавателем в Клинике Тартуского университета, продолжая учебу в докторантуре Тартуского университета. В 2007 году защитил ученую степень доктора наук. Параллельно с клинической работой анестезиолога, он начал преподавательскую деятельность в Тартуском университете, став в 2015 году доцентом, а в 2016 году ассоциированным профессором.

Блестящий ум, большое трудолюбие и преданность делу, человечность и доброжелательность сделали Юрия любимым коллегой, первоклассным врачом и преподавателем, которого высоко ценили как в Клинике Тартуского университета, так и в Институте клинической медицины Тартуского университета. Студенты несколько раз называли его претендентом на звание лучшего преподавателя в области медицинских наук.

В Клинике Тартуского университета он быстро стал ведущим специалистом в своей сфере, в течение 12 лет возглавляя отделение общей анестезиологии, а последние три года — Клинику анестезиологии и интенсивной терапии. С 2015 по 2024 год Юрий Карягин был президентом Эстонского общества анестезиологов.