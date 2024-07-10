10.07.2024, 18:50
Большая чистка в Eesti Energia: уволены члены команды Суттера
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После того как Eesti Energia возглавил Андрус Дурейко, из концерна и его „дочек“ ушли несколько руководителей высшего звена, работавших при предыдущем председателе правления Хандо Суттере. По словам последнего, из госконцерна уже ушли 14 человек, пишет Dv.ee.
Андрус Дурейко объяснил все эти перестановки „структурными изменениями“. По мнению бывшего главы Eesti Energia Хандо Суттера, утверждение, что прошлый менеджмент совершил ошибки, противоречит фактам. В прошлом году Eesti Energia заработала рекордный убыток.
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