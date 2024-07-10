Большая чистка в Eesti Energia: уволены члены команды Суттера

После того как Eesti Energia возглавил Андрус Дурейко, из концерна и его „дочек“ ушли несколько руководителей высшего звена, работавших при предыдущем председателе правления Хандо Суттере. По словам последнего, из госконцерна уже ушли 14 человек, пишет Dv.ee.