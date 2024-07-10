СЕГОДНЯ | Смогут ли Нидерланды удивить скучную Англию и выйти в финал Евро-2024?

На групповом этапе ЧЕ Нидерланды обыграли Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0) и проиграли Австрии (2:3). Команда Рональда Кумана вышла из группы с третьего места, но в плей-офф ей повезло с сеткой. В 1/8 финала нидерландцы разгромили Румынию (3:0), а затем не без труда обыграли Турцию (2:1).

Англия, имеющая мощнейший подбор футболистов, показывает очень блеклый футбол. На групповом этапе англичане обыграли Сербию (1:0), сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

В 1/8 финала сборная Англии была в шаге от вылета, но гол-красавец Беллингема на 5-й компенсированной минуте позволил перевести игру в дополнительное время, где победным мячом отличился капитан сборной Кейн. В 1/4 финала Англия играла со Швейцарией, и англичанам снова пришлось отыгрываться. На этот раз уже Сака перевел игру в дополнительное время, а выйти в полуфинал удалось только благодаря серии пенальти.

Главного тренера английской сборной Гарета Саутгейта критикуют все и вся, так как, обладая таким составом, сборная должна показывать лучший футбол. Однако вместо огня, страсти, града голов игроки продолжают демонстрировать прагматичный футбол.

В последний раз Нидерланды и Англия играли в полуфинале Лиги наций 2018/19, который британцы проиграли со счетом 1:3.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.