ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (867-й день) | Совбез ООН собрался на срочное заседание по поводу российского удара по Киеву
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В Нью-Йорке началось срочное заседание Совета безопасности ООН, созванное по поводу российского ракетного удара по Украине 8 июля и попадания российской ракеты в детскую больницу.
В результате российского удара 8 июля по городам Украины, по последним данным украинских властей, погибли 44 человека, в том числе 33 — в Киеве.
В детской больнице „Охматдет“ погибли двое взрослых: врач и посетитель; 10 детей получили ранения.
„Преднамеренные удары по защищенной [международным правом] больнице — это военное преступление, и преступники должны быть привлечены к ответственности. Подобные инциденты, которые нас глубоко беспокоят, являются частью кампании систематических ударов по объектам здравоохранения и другим объектам гражданской инфраструктуры по всей Украине“, — сказала на заседании Совебза помощник генерального секретаря ООН Джойс Мсуя.
Россия бездоказательно утверждает, что по больнице попала украинская зенитная ракета. Опрошенные BBC Verify эксперты говорят, что, судя по очертаниям попавшей на видео ракеты и мощности взрыва, это, скорее всего, была российская крылатая ракета.
С другой стороны, украинские власти утверждают, что россияне преднамеренно ударили по больнице, но надежных доказательств преднамеренности этого удара общественности пока не предъявлено.
В Киеве — 33 погибших в результате вчерашнего российского удара
Киевская городская военная администрация сообщает, что число погибших в столице в результате ракетного удара, который Россия нанесла утром в понедельник, выросло до 33 человек.
Днем во вторник киевские власти сообщали о 32 погибших.
В лаконичном сообщении администрации в соцсетях не говорится, как именно погибла 33-я жертва российского удара: найденное ли это под завалами тело или, например, умерший в больнице раненый.
В ООН пришли к выводу, что больница „Охматдет“ в Киеве пострадала в результате прямого попадания ракеты, а не из-за ПВО
„Анализ видеозаписей и оценка, сделанная на месте инцидента, указывают на то, что детская больница с большей вероятностью пострадала от прямого попадания, а не из-за системы перехвата“ — сказала глава миссии ООН по мониторингу прав человека Даниэль Белл (цитата по Reuters).
Она добавила, что ее команда, посетившая место удара, не смогла сделать окончательного заключения, но, судя по всему, ракета была запущена Россией.
Накануне Совет безопасности ООН по просьбе США, Великобритании, Франции, Словении и Эквадора назначил заседание в связи с российским ударом по Киеву. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании российская сторона планирует „ознакомить коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия“.
Белгородская область вновь атакована украинскими беспилотниками
Об атаках на несколько населенных пунктов Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших при атаках, по его словам, нет.
В Шебекино дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В жилом доме выбиты окна, повреждены легковой автомобиль и линия электроснабжения
В поселке Красное в результате атаки еще одного дрона выбиты окна в частном доме и повреждена надворная постройка.
В селе Вознесеновка повреждены объект торговли и один автомобиль.
В селе Безымено Грайворонского городского округа после нескольких сбросов взрывных устройств с беспилотников загорелась крыша многоквартирного дома.
В селе Репяховка Краснояружского района три дрона сдетонировали возле объекта торговли — в помещении разбиты витрины и повреждена кровля, посечен один легковой автомобиль.
„Война — это не решение. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир“. Премьер Индии — на встрече с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между Россией и Украиной.
„В качестве вашего друга я вам всегда говорил, что для светлого будущего будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война — не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим“, — сказал Моди.
По его словам, во время общения с Путиным накануне он „чувствовал оптимизм“, и у него „возникли надежды на будущее“. Моди отметил, что „услышал“ позицию российского президента и его „позитивные взгляды“.
В Астраханской области сбиты еще три украинских беспилотника — Минобороны России
Минобороны России сообщило, что еще три украинских беспилотника сбиты над территорией Астраханской области.
„Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Астраханской области и один БПЛА над территорией Белгородской области“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение ведомства.
Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь средствами ПВО было уничтожено 38 украинских дронов на территориях Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областей.
„Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области“, — говорится в сообщении Минобороны РФ.
CNN: на саммите НАТО вступление Украины в альянс могут назвать „необратимым“
В предварительном проекте текста совместного коммюнике членов НАТО по итогам саммита в Вашингтоне путь Украины к вступлению в альянс назван „необратимым“, сообщает CNN со ссылкой на три осведомленных источника.
Вопрос о том, насколько твердые гарантии следует предоставить Украине в отношении ее членства в НАТО, стал ключевым предметом обсуждений между 32 членами альянса в преддверии саммита, который открывается сегодня.
Проект документа еще может измениться, но наличие подобной формулировки станет важным сигналом для Киева и Москвы, пишет CNN.
Один из источников телекомпании, американский чиновник, сказал, что Белый дом поддерживает использование слова „необратимое“ в итоговом коммюнике при условии, что в документе также будет подтверждено, что работа Киева над демократическими реформами будет продолжена.
В результате атаки дронов на Волгоградскую область загорелась нефтебаза — губернатор
В результате атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область минувшей ночью загорелись нефтебаза и подстанция, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
„Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции городе Фролово и нефтебазе городе Калач-на-Дону“, — цитирует его заявление телеграм-канал администрации.
По словам Бочарова, пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, на месте пожара на нефтебазе работают сотрудники экстренных служб, угрозы жилым объектам нет.
Дроны атаковали Ростовскую область, на подстанции возник пожар — губернатор
В результате атаки беспилотников на Ростовскую область минувшей ночью на одной из электроподстанций вспыхнул пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
„В результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет“, — написал он в телеграме.
По словам Голубева, массированная атака дронов началась около 2 часов ночи, средства ПВО продолжают отражать ее.
„Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона“, — добавил он.
По материалам Meduza и BBC News Русская служба.
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