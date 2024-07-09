ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (867-й день) | Совбез ООН собрался на срочное заседание по поводу российского удара по Киеву

Совбез ООН собрался на срочное заседание по поводу российского удара по Киеву

В Нью-Йорке началось срочное заседание Совета безопасности ООН, созванное по поводу российского ракетного удара по Украине 8 июля и попадания российской ракеты в детскую больницу.

В результате российского удара 8 июля по городам Украины, по последним данным украинских властей, погибли 44 человека, в том числе 33 — в Киеве.

В детской больнице „Охматдет“ погибли двое взрослых: врач и посетитель; 10 детей получили ранения.

„Преднамеренные удары по защищенной [международным правом] больнице — это военное преступление, и преступники должны быть привлечены к ответственности. Подобные инциденты, которые нас глубоко беспокоят, являются частью кампании систематических ударов по объектам здравоохранения и другим объектам гражданской инфраструктуры по всей Украине“, — сказала на заседании Совебза помощник генерального секретаря ООН Джойс Мсуя.

Россия бездоказательно утверждает, что по больнице попала украинская зенитная ракета. Опрошенные BBC Verify эксперты говорят, что, судя по очертаниям попавшей на видео ракеты и мощности взрыва, это, скорее всего, была российская крылатая ракета.

С другой стороны, украинские власти утверждают, что россияне преднамеренно ударили по больнице, но надежных доказательств преднамеренности этого удара общественности пока не предъявлено.

В Киеве — 33 погибших в результате вчерашнего российского удара

Киевская городская военная администрация сообщает, что число погибших в столице в результате ракетного удара, который Россия нанесла утром в понедельник, выросло до 33 человек.

Днем во вторник киевские власти сообщали о 32 погибших.

В лаконичном сообщении администрации в соцсетях не говорится, как именно погибла 33-я жертва российского удара: найденное ли это под завалами тело или, например, умерший в больнице раненый.

В ООН пришли к выводу, что больница „Охматдет“ в Киеве пострадала в результате прямого попадания ракеты, а не из-за ПВО