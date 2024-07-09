09.07.2024, 19:38
МНЕНИЕ | Российский удар по детской больнице — это напоминание о том, с каким противником приходится иметь дело
„Руководство РФ продолжает целенаправленную тактику террора“
ФОТО: | REUTERS / Scanpix
В понедельник, 8 июля, Россия осуществила очередную комбинированную ракетную атаку по украинским городам - Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Покровску, Славянску и Краматорску, что привело ко множеству жертв и разрушений. Было выпущено 38 ракет различных типов, в том числе „Кинжалы“, „Цирконы“, „Искандеры-М“, „Калибры“, Х-101 и Х-22.