Мнение
09.07.2024, 19:38

МНЕНИЕ | Российский удар по детской больнице — это напоминание о том, с каким противником приходится иметь дело

 
„Руководство РФ продолжает целенаправленную тактику террора“
Людей для разбора завалов детской больницы „Охматдет“ пришло очень много. Это были не только спасатели, но и простые киевляне
Людей для разбора завалов детской больницы „Охматдет“ пришло очень много. Это были не только спасатели, но и простые киевляне
ФОТО: Gleb Garanich | REUTERS / Scanpix

В понедельник, 8 июля, Россия осуществила очередную комбинированную ракетную атаку по украинским городам - Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Покровску, Славянску и Краматорску, что привело ко множеству жертв и разрушений. Было выпущено 38 ракет различных типов, в том числе „Кинжалы“, „Цирконы“, „Искандеры-М“, „Калибры“, Х-101 и Х-22.

Наибольшим цинизмом выглядит удар ракетой по корпусам детской больницы „Охматдет“, в которую привозили на лечение тяжелобольных детей со всей страны. На одном из опубликованных видео виден точный прилет российской ракеты по территории больницы, что полностью разрушает попытки российской пропаганды показать это, как работу ПВО или же удар по „военному объекту“. На следующий день после удара следователи СБУ установили, что по „Охматдету“ ударили ракетой Х-101, которую в самой РФ оценивают как высокоточную, с отклонением от цели до 10 метров. Это лишь наводит на мысли, что руководство РФ продолжает целенаправленную тактику террора.

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