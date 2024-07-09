Константин Сонин: можно ли называть путинский режим в России в 2024 году „фашистским“?

Политологи любят спорить, можно ли называть путинский режим в России в 2024 году „фашистским“ (близким к авторитарным режимам Муссолини в Италии, Гитлера в Германии, Антонеску в Румынии и т.п.) или нельзя. По одним показателям можно, по другим - не очень похоже. Одна известная специалистка по России написала целую книгу перед самой войной, где, аккуратно, сравнив показатели, заключила, что нет. Не фашистский режим. Но вот что можно сказать точно - 6 лет тюрьмы за антивоенные стихи известному поэту - это определенно фашистская практика. Да, „фашистская“ в смысле „как в гитлеровской Германии“. Как в сталинском СССР.

Понятно, что приговор Жене Беркович, формально вынесенный за „оправдание терроризма“ - на самом деле за её громкую антивоенную позицию. Стихи Беркович, не менее крупного современного поэта, чем были в своё время Цветаева или Мандельштам, читали десятки и сотни тысяч россиян. Больше, чем Ахматову или Мандельштама. И они были одним из самых мощных художественных высказываний против Русско-украинской войны. За это её посадили в тюрьму.

Обсуждать технические подробности её приговора - это всё равно что обсуждать технические подробности приговоров Яшина, Скочиленко, Горинова, Пономаренко и многи других политзаключенных. Все эти судебные дела фальсифицированы, а приговоры незаконны. Нет сомнений, что они будут отменены как незаконные - как были отменены приговоры Гумилева, Мейерхольда, Мандельштама, Яшвили и других поэтов и режиссеров, убитых при Сталине. Несмотря на то, что в тот момент они, казалось бы, соответствовали „законам“.

Ещё одна фашистская практика - это сажать невиновных и непричастных людей просто так, как сопутствующий ущерб. Помните „Онже Берды“? Для фальсификации дела против Беркович, чисто политического, за её антивоенные стихи, была выбрана статья про „оправдание терроризма“, для которой нужна была ещё одна жертва, драматург Светлана Петрийчук. Её приговор - это тоже пример типичной фашистской практики.