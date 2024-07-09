„Королевство кривых зеркал“. Тамара Эйдельман о ракетном ударе по больным детям

У вас когда-нибудь болели дети? У вас когда-нибудь дети лежали в больнице? У вас когда-нибудь дети лежали в больнице с тяжелыми заболеваниями?

Не дай бог никому из нас видеть своего ребенка в больнице на диализе или на химиотерапии. И уж тем более не дай бог услышать, что по больнице, где лежит ваш ребенок, нанесен прямой ракетный удар.

А ведь именно это произошло сегодня в Киеве, где российская ракета ударила непосредственно по крупнейшей украинской детской больнице „Охматдет“. Прямой удар. Навели, значит, на больницу. На отделение токсикологии, где лежали детки, проходившие процедуру диализа.

Понимаете? Тяжело больные дети лежали на диализе, подключенные к сложным аппаратам, и в этот момент в здание ударила ракета. Кроме отделения токсикологии, где делали диализ, повреждены реанимационные отделения, повреждены операционные, онкологическое отделение.

Есть совершенно душераздирающая фотография — маленькие лысенькие детки из онкологии, в масках, кто-то с капельницами, — сидят на улице. Представляете, как им и так страшно — им делают химиотерапию, им больно, одиноко, а теперь вот это.

А еще есть те, кто до сих пор под завалами — там могут быть и взрослые, и дети — больные, родители, врачи, медсестры, просто посетители.

А еще есть погибшие — пока что неизвестно, сколько.

И помимо всего прочего — нарушено лечение множества тяжело больных детей.

Это все такой ужас, который даже вообразить невозможно, хотя, казалось бы, наше воображение уже ко всему привыкло.

Украинский Фонд „Таблеточки“, который много лет помогает детям с онкологией в Украине, объявил экстренный сбор в поддержку больницы и детей, которые лечились в ней от рака. Если вы находитесь за пределами России, пожалуйста, срочно переведите туда деньги — мы уже перевели, но могу себе представить, как много их сейчас понадобится.

А если вы в России — не рискуйте. Просто запомните — когда война закончится, нашей обязанностью будет, помимо всего прочего, помогать этой больнице.