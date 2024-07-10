Раскрыта операция КГБ Беларуси в Литве: мишенью был Роман Протасевич
КГБ Беларуси, орган находящийся под руководством Александра Лукашенко, „охотился“ на остановившегося в Литве белорусского активиста Романа Протасевича. На его имя были приобретены два автомобиля, один оставлен в Варшаве, другой – доставлен в Вильнюс, пишет литовский Delfi.
Предполагается, что белорусские спецслужбы планировали дискредитировать активиста, совершить ДТП и скрыться с места происшествия, или же напоить его, одурманить наркотиками и посадить за руль. Возможно, планировалось похищение, а автомобиль намеревались использовать для вывоза Протасевича в Беларусь. Операция КГБ по неизвестным причинам не была доведена до конца, ее раскрыли литовские и польские разведчики, которые воспользовались ошибкой работника белорусского посольства в Вильнюсе.
Белорусский активист Протасевич появился в поле зрения СМИ в 2021 году, когда в Минске принудительно посадили самолет, летевший из Афин в Вильнюс, а Протасевича и его подругу Софию Сапегу арестовали.
Протасевич был редактором популярного канала Nexta. Он координировал протесты против Лукашенко. Минск обвинил его в антигосударственной деятельности. Протасевич признал все обвинения и стал своеобразным рупором Лукашенко. Он расстался с Сапегой, женился на другой женщине. Протасевич был приговорен к 8 годам лишения свободы, но был помилован диктатором. Сапега была приговорена к 6 годам лишения свободы, в 2023 г. помилована.
Сейчас выяснилось, что КГБ и до этого планировал расправу над Протасевичем. Когда он жил в Вильнюсе, готовилась секретная операция, активиста планировали дискредитировать, похитить или даже убить. На его имя были куплены два автомобиля.
Планы КГБ Беларуси распутали литовские спецслужбы с польскими коллегами. Эту историю недавно рассказало влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza. В 2022 году литовская контрразведка обратила внимание на продаваемый в Литве автомобиль Peugeot Expert. Gazeta Wyborcza пишет, что микроавтобус продавал работник белорусского посольства в Вильнюсе. Вероятно, в объявлении о продаже он указал номер, который контрразведка уже знала, как связанный с белорусским посольством. Литовская сторона связалась с продавцом, осмотрела автомобиль и купила его. Работник посольства так и не понял, что купили машину представители спецслужб. Известно, что среди работников посольства Беларуси – немало сотрудников КГБ, Delfi ранее писал, что, по данным источников в Беларуси, базой деятельности спецслужб Лукашенко был санаторий Belarus в Друскининкай.
Литовские службы тщательно осмотрели приобретенный автомобиль, взяли отпечатки пальцев, собрали ДНК. После проверки Peugeot Expert в базе данные, контрразведчиков ждал сюрприз: машина была приобретена в декабре 2020 г недалеко от Варшавы, покупатель – беларус Протасевич. Тот самый, которого арестовали, посадив самолет в Минске. Как автомобиль Протасевича оказался в ведении посольства Беларуси в Вильнюсе? В поисках ответа, контрразведка проверила все базы данных и выяснила, что машина прибыла из Польши. Ее водитель превысил скорость и попал в объектив видеокамеры. Ни водитель, ни пассажир не были похожи на Протасевича, позже выяснилось, что оба они – сотрудники белорусского КГБ. Литовская контрразведка информировала об этом своих коллег в Польше. Польские службы быстро нашли предпринимателя, покупавшего автомобиль, и начали распутывать клубок.
Они нашли и продавца автомобиля и его покупателя Расима из Украины, у которого сейчас есть свой бизнес в Польше. Расим рассказал, что оказал услугу другу, отцу своей крестной дочери, Николаю, который живет и работает в Венгрии. Он сказал, что вместе с Николаем учился в Одесской военной академии. Gazeta Wyborcza назвала этого человека бывшим дипломатом и белорусским разведчиком, указала, что гражданина Венгрии украинского происхождения он использовал как посредника.
Гражданин Венгрии обратился к своему сокурснику в Польше и попросил его купить недорогой автомобиль для знакомых белорусских строителей, которые работают в Польше. Расим сказал, что хотел помочь другу и не придал значения тому факту, что в договор о купле/продаже тот попросил вписать имя и фамилию человека, которые вместе с другими паспортными данными прислал по телефону. Так в документах Протасевич был указан как покупатель.
Житель Польши сказал, что купил дешевый автомобиль Opel Astra. Ему заплатили за услугу - вернули деньги за машину и такой же гонорар. Через две недели за автомобилем приехал мужчина, который говорил по-русски с белорусским акцентом. Потом Расима попросили купить еще один автомобиль, им был микроавтобус Peugeot Expert. При покупке в договор также внесли данные Протасевича. При оформлении документов Расим подписался за Протасевича, за что позже был наказан. За Peugeot Expert приехал другой незнакомец, говоривший по-русски. „В то время Протасевич как раз жил в Вильнюсе, но периодически ездил в Варшаву. Поэтому на его имя купили два авто. Одно хотели использовать в Варшаве, а другое - в Вильнюсе, по мере необходимости“, – пишет Gazeta Wyborcza.
Opel Astra был найден в Варшаве. Спецслужбы две недели ждали в засаде, кто за ним придет, но так никто и не появился, после этого автомобиль осмотрели саперы, эксперты, ничего подозрительного в нем не нашли. Зачем КГБ потребовались два автомобиля в разных странах на имя Протасевича? Один был оставлен в Варшаве, другой пригнали в Вильнюс. Gazeta Wyborcza представляет следующие версии: автомобили хотели использовать, чтобы скомпрометировать Протасевича, похитит его или убить.
„Машину могли использовать для инсценировки ДТП на пешеходном переходе – сбить ребенка, затем уехать с места происшествия. Могли также в каком-нибудь баре споить Протасевича, накачать наркотиками и посадить за руль, затем вызвать полицию. Или использовать машины для других целей. Любой вариант был бы на руку белорусскому КГБ (...)“, – сказано в публикации.
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