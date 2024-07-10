Раскрыта операция КГБ Беларуси в Литве: мишенью был Роман Протасевич

Планы КГБ Беларуси распутали литовские спецслужбы с польскими коллегами. Эту историю недавно рассказало влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza. В 2022 году литовская контрразведка обратила внимание на продаваемый в Литве автомобиль Peugeot Expert. Gazeta Wyborcza пишет, что микроавтобус продавал работник белорусского посольства в Вильнюсе. Вероятно, в объявлении о продаже он указал номер, который контрразведка уже знала, как связанный с белорусским посольством. Литовская сторона связалась с продавцом, осмотрела автомобиль и купила его. Работник посольства так и не понял, что купили машину представители спецслужб. Известно, что среди работников посольства Беларуси – немало сотрудников КГБ, Delfi ранее писал, что, по данным источников в Беларуси, базой деятельности спецслужб Лукашенко был санаторий Belarus в Друскининкай.

Сейчас выяснилось, что КГБ и до этого планировал расправу над Протасевичем. Когда он жил в Вильнюсе, готовилась секретная операция, активиста планировали дискредитировать, похитить или даже убить. На его имя были куплены два автомобиля.

Протасевич был редактором популярного канала Nexta. Он координировал протесты против Лукашенко. Минск обвинил его в антигосударственной деятельности. Протасевич признал все обвинения и стал своеобразным рупором Лукашенко. Он расстался с Сапегой, женился на другой женщине. Протасевич был приговорен к 8 годам лишения свободы, но был помилован диктатором. Сапега была приговорена к 6 годам лишения свободы, в 2023 г. помилована.

Белорусский активист Протасевич появился в поле зрения СМИ в 2021 году, когда в Минске принудительно посадили самолет, летевший из Афин в Вильнюс, а Протасевича и его подругу Софию Сапегу арестовали.

Предполагается, что белорусские спецслужбы планировали дискредитировать активиста, совершить ДТП и скрыться с места происшествия, или же напоить его, одурманить наркотиками и посадить за руль. Возможно, планировалось похищение, а автомобиль намеревались использовать для вывоза Протасевича в Беларусь . Операция КГБ по неизвестным причинам не была доведена до конца, ее раскрыли литовские и польские разведчики, которые воспользовались ошибкой работника белорусского посольства в Вильнюсе.

Литовские службы тщательно осмотрели приобретенный автомобиль, взяли отпечатки пальцев, собрали ДНК. После проверки Peugeot Expert в базе данные, контрразведчиков ждал сюрприз: машина была приобретена в декабре 2020 г недалеко от Варшавы, покупатель – беларус Протасевич. Тот самый, которого арестовали, посадив самолет в Минске. Как автомобиль Протасевича оказался в ведении посольства Беларуси в Вильнюсе? В поисках ответа, контрразведка проверила все базы данных и выяснила, что машина прибыла из Польши. Ее водитель превысил скорость и попал в объектив видеокамеры. Ни водитель, ни пассажир не были похожи на Протасевича, позже выяснилось, что оба они – сотрудники белорусского КГБ. Литовская контрразведка информировала об этом своих коллег в Польше. Польские службы быстро нашли предпринимателя, покупавшего автомобиль, и начали распутывать клубок.

Они нашли и продавца автомобиля и его покупателя Расима из Украины, у которого сейчас есть свой бизнес в Польше. Расим рассказал, что оказал услугу другу, отцу своей крестной дочери, Николаю, который живет и работает в Венгрии. Он сказал, что вместе с Николаем учился в Одесской военной академии. Gazeta Wyborcza назвала этого человека бывшим дипломатом и белорусским разведчиком, указала, что гражданина Венгрии украинского происхождения он использовал как посредника.

Гражданин Венгрии обратился к своему сокурснику в Польше и попросил его купить недорогой автомобиль для знакомых белорусских строителей, которые работают в Польше. Расим сказал, что хотел помочь другу и не придал значения тому факту, что в договор о купле/продаже тот попросил вписать имя и фамилию человека, которые вместе с другими паспортными данными прислал по телефону. Так в документах Протасевич был указан как покупатель.