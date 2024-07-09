Число жертв вчерашнего ракетного удара РФ по Украине достигло 38

По состоянию на утро вторника, 9 июля, стало известно о 38 погибших в результате произошедшего накануне массированного российского ракетного удара по Украине. Об этом написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, уточнив, что среди жертв очередного обстрела - четверо детей. Он опубликовал кадры спасательных и восстановительных работ, которые продолжаются в местах, по которым были нанесены удары.

„190 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре“, - уточнил Зеленский, сообщив также, что все пациенты детской больницы „Охматдет“, в которую зафиксировано прямое попадание ракеты Х-101, переведены в другие медицинские учреждения. По данным областных военных администраций Украины, 10 человек погибли в Кривом Роге и один - в Днепре.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе Киева найдено тело мальчика. „В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них 4 ребенка, 117 - пострадали, 7 человек спасены“, - говорится в сообщении. Ликвидация последствий атаки продолжается до сих пор.

Совбез ООН обсудит ракетный удар РФ по больнице в Киеве

Совет Безопасности ООН 9 июля соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить ракетный удар России по детской больнице „Охматдет“ в Киеве и российские обстрелы других городов Украины. Cозвать Совбез потребовали Франция и Эквадор, их поддержали Словения, США и Великобритания.

Под российский удар 8 июля попала самая крупная в Украине детская больница „Охматдет“, где погибли 2 человека, еще 10 пострадали. „Удар по больнице, где лечились дети, которые тяжело болеют. Какой цинизм этим снова демонстрируют уроды из Кремля. Тем что уже сейчас распространяют сигналы, что работала украинская ПВО. Что это украинская ПВО, а не их рассчитанный удар“, - написал президент Украины.