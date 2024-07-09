Присоединение Грузии к ЕС приостановлено

„К сожалению, на данный момент процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен. Это действительно печально и разочаровывает, так как в то же время мы добиваемся быстрого прогресса с другими странами-кандидатами. Как известно, на следующий день после этого решения Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Я искренне надеюсь, что после выборов в Грузии, после октября, новое правительство, каким бы оно ни было, снова начнет серьезную работу в направлении интеграции в Евросоюз“.

Посол отметил, что лидеры Евросоюза решили приостановить процесс присоединения Грузии по итогам встречи в Брюсселе 27 июня.

В решении (.pdf) сказано, что Европейский совет „выражает серьезную озабоченность в связи с недавними событиями в Грузии“, в частности, из-за принятия закона „О прозрачности иностранного влияния“, что „представляет собой отступление от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии о предоставлении статуса кандидата“.

„Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения и отменить нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесс вступления“, — говорится в решении.

Также Евросовет призвал власти Грузии „положить конец участившимся актам запугивания, угроз и физическим нападениям на представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов“. Также ЕС призвал официальный Тбилиси „обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью свободными и справедливыми“.

В решении отмечается, что Европейский совет „подтверждает свою непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии“, а также „заявляет о своей непоколебимой солидарности с грузинским народом и о своей готовности продолжать поддерживать грузин на их пути к европейскому будущему“.

Посол Евросоюза в Грузии заявил журналистам, что помимо принятого закона об „иностранных агентах“ с целью вступления Грузии в ЕС „совершенно несовместима антизападная, антиевропейская риторика“.