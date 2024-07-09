Присоединение Грузии к ЕС приостановлено
Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку, заявил 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Его слова приводит Первый канал Грузии, передает „Медуза“.
„К сожалению, на данный момент процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен. Это действительно печально и разочаровывает, так как в то же время мы добиваемся быстрого прогресса с другими странами-кандидатами. Как известно, на следующий день после этого решения Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Я искренне надеюсь, что после выборов в Грузии, после октября, новое правительство, каким бы оно ни было, снова начнет серьезную работу в направлении интеграции в Евросоюз“.
Посол отметил, что лидеры Евросоюза решили приостановить процесс присоединения Грузии по итогам встречи в Брюсселе 27 июня.
В решении (.pdf) сказано, что Европейский совет „выражает серьезную озабоченность в связи с недавними событиями в Грузии“, в частности, из-за принятия закона „О прозрачности иностранного влияния“, что „представляет собой отступление от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии о предоставлении статуса кандидата“.
„Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения и отменить нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесс вступления“, — говорится в решении.
Также Евросовет призвал власти Грузии „положить конец участившимся актам запугивания, угроз и физическим нападениям на представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов“. Также ЕС призвал официальный Тбилиси „обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью свободными и справедливыми“.
В решении отмечается, что Европейский совет „подтверждает свою непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии“, а также „заявляет о своей непоколебимой солидарности с грузинским народом и о своей готовности продолжать поддерживать грузин на их пути к европейскому будущему“.
Посол Евросоюза в Грузии заявил журналистам, что помимо принятого закона об „иностранных агентах“ с целью вступления Грузии в ЕС „совершенно несовместима антизападная, антиевропейская риторика“.
Европейский совет 14 декабря 2023 года предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Тогда же Евросовет решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.
Парламент Грузии в середине мая принял закон „О прозрачности иностранного влияния“, вызвавший массовые протесты в стране. Спикер парламента Шалва Папуашвили подписал поправки в начале июня. Критики сравнивают закон с российским законом об „иностранных агентах“. После принятия документа США объявили, что ограничат выдачу виз тем, кто ответственен за „подрыв демократии“ в стране, а также начали пересматривать двустороннее сотрудничество. В некоторых странах ЕС призвали отменить безвизовый режим с Грузией.
Правящая партия „Грузинская мечта“ в июне представила пакет поправок „О семейных ценностях“, которые, в частности, предусматривает запрет на трансгендерный переход, на усыновление детей однополыми парами и распространение информации, связанной с ЛГБТК+. Законопроект, разработанный в Грузии, схож с законом о запрете „пропаганды ЛГБТ“, действующий в России. Парламент Грузии 27 июня принял законопроект в первом чтении.
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