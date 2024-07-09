СЕЙЧАС | Плей-офф Евро-2024: Испания выигрывает у Франции, забив два мяча за 4 минуты (2:1)

Французы активно начали матч и уже на 9-й минуте вышли вперед. Мбаппе закинул в центр штрафной, а Коло Муани головой переправил мяч в ворота.

После первого забитого мяча игра раскрылась, а испанцы и вовсе смогли выйти вперед.

На 21-й минуте Ямаль получил мяч, подработал и с метров с 27-28 отправил мяч в девятку.

Спустя четыре минуты испанцы и вовсе повели в счете. Дани Ольмо отправил мяч в ворота рикошетом от Жюля Кунде.

До матча:

Обе сборные дошли до полуфинала без поражений. Сборная Испании, чемпион Европы 1964, 2008 и 2012 годов, уверенно прошла групповой этап, где обыграла Италию (1:0), Хорватию (3:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала против Грузии испанцы пропустили первыми, но в итоге одержали уверенную победу со счетом 4:1.

В четвертьфинале испанцы играли с хозяевами турнира немцами, а сама игра получилась очень драматичной. Немцы смогли на последних минутах основного времени перевести игру в дополнительное время, но испанцы забили победный гол на 119-й минуте и прошли дальше.

Сборная Франции, побеждавшая на чемпионате Европы в 1984 и 2000 годах, в первом матче группы D обыграла Австрию со счетом 1:0, а в следующих двух матчах сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и с Польшей (1:1). Австрийцы забили гол в собственные ворота, а Польше французы забили с пенальти.

Рисунок игры французской сборной не изменился и в плей-офф. Трехцветные лишь благодаря автоголу обыграли в 1/8 финала Бельгию, а в 1/4 в серии пенальти одолели Португалию. За весь турнир сборная забила сама всего один гол: в матче с Польшей (1:1) Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Есть ощущение, что французы не хотят атаковать, хотя у них очень хороший подбор игроков в нападении

Команды неоднократно играли друг с другом в плей-офф чемпионата Европы. В финале 1984 года французы победили со счетом 2:0. В последний раз эти две команды встречались на чемпионате Европы в 2012 году, когда Испания выиграла в четвертьфинале со счетом 2:0.

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