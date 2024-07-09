В пруду найдено тело пожилого мужчины

Спасатели предупреждают, что у крутых берегов водоемов людям, находящимся в плохой физической форме и имеющим трудности с передвижением, следует быть особенно осторожными и держаться подальше от берега. На берегах водоемов настоятельно рекомендуется построить безопасные подходы, будь то мостик или лестница.