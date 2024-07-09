09.07.2024, 10:10
В пруду найдено тело пожилого мужчины(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
9 июля в 8:09 в волости Элва в пруду Раннакюла нашли утонувшего 72-летнего мужчину.
Спасатели предупреждают, что у крутых берегов водоемов людям, находящимся в плохой физической форме и имеющим трудности с передвижением, следует быть особенно осторожными и держаться подальше от берега. На берегах водоемов настоятельно рекомендуется построить безопасные подходы, будь то мостик или лестница.
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