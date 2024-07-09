09.07.2024, 11:16
ПРОГНОЗ | Для кого-то жара и солнце, а для кого-то град. Погода в разных уголках Эстонии поразительно отличается
ФОТО: | Õhtuleht
Южный край области низкого давления, проходящей через Скандинавию и Финляндию, доставит сегодня немало неприятностей на севере Эстонии, пишет Maaleht.
Сегодня (09.07) ожидается малая и переменная облачность. Временами дождь, возможны гроза и град. Ветер утром южный, днем западный 3-9, порывами 13 м/с, во время грозы порывы могут быть более сильными, к вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха 19..24°С.
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