Новости Эстонии
09.07.2024, 11:16

ПРОГНОЗ | Для кого-то жара и солнце, а для кого-то град. Погода в разных уголках Эстонии поразительно отличается

 
Если жители Пярну сегодня смогут пойти на пляж, то жителям Вирумаа об этом остается только мечтать.
Если жители Пярну сегодня смогут пойти на пляж, то жителям Вирумаа об этом остается только мечтать.
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Южный край области низкого давления, проходящей через Скандинавию и Финляндию, доставит сегодня немало неприятностей на севере Эстонии, пишет Maaleht.

Сегодня (09.07) ожидается малая и переменная облачность. Временами дождь, возможны гроза и град. Ветер утром южный, днем западный 3-9, порывами 13 м/с, во время грозы порывы могут быть более сильными, к вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха 19..24°С.

Потеплеет и надолго

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