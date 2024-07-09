ПРОГНОЗ | Для кого-то жара и солнце, а для кого-то град. Погода в разных уголках Эстонии поразительно отличается

Сегодня (09.07) ожидается малая и переменная облачность. Временами дождь, возможны гроза и град. Ветер утром южный, днем западный 3-9, порывами 13 м/с, во время грозы порывы могут быть более сильными, к вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха 19..24°С.