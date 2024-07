Белый дом: у Байдена нет болезни Паркинсона

Ранее газета The New York Post сообщила со ссылкой на записи журнала посещений Белого дома, что лечащий врач президента США Кевин О’Коннор в январе провел встречу с неврологом Кевином Канардом, который специализируется на болезни Паркинсона. По данным The New York Times, Канард посещал Белый дом восемь раз с лета 2023 года по весну 2024 года.