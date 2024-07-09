Белый дом: у Байдена нет болезни Паркинсона

У президента США Джо Байдена нет и не было болезни Паркинсона, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. „Проходил ли президент лечение от болезни Паркинсона? Нет. Проходит ли он сейчас лечение от болезни Паркинсона? Нет. Принимает ли он какие-либо лекарства от болезни Паркинсона? Нет“, - сказала она на брифинге в понедельник, 8 июля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Жан-Пьер отметила, что Байден трижды посещал невролога в рамках ежегодных медицинских осмотров.

Ранее газета The New York Post сообщила со ссылкой на записи журнала посещений Белого дома, что лечащий врач президента США Кевин О’Коннор в январе провел встречу с неврологом Кевином Канардом, который специализируется на болезни Паркинсона. По данным The New York Times, Канард посещал Белый дом восемь раз с лета 2023 года по весну 2024 года.

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