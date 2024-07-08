Правда ли, что на севере Парижа протестующие устроили пожар после победы ультраправых в первом туре парламентских выборов?

30 июня состоялся первый тур досрочных парламентских выборов во Франции. В 20:00 по местному времени стали поступать данные экзит-полов, согласно которым со значительным отрывом лидировало ультраправое „Национальное объединение“ во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделла. Официальные итоги первого тура подтвердили эти данные: „Национальное объединение“ набрало 33,15%, блок левых партий „Новый народный фронт“ — 27,99%, а пропрезидентский альянс „Вместе!“ остался третьим с 20,76%. В некоторых городах, в том числе в Париже и Лионе, начались протесты. Тем же вечером в Сети стало распространяться видео, на котором, как утверждалось, запечатлён пожар, устроенный после объявления результатов. В некоторых публикациях уточнялось, что противники ультраправых подожгли рынок на севере Парижа. Среди российских Telegram-каналов, сообщивших об этом, — Readovka (572 000 просмотров на момент написания разбора), „Nе.Сахар“ (266 000), „Ньюсач / Двач“ (244 000) и „Voblya•новости“ (144 000).

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На видео, которое распространялось вечером 30 июня, пылает невысокое сооружение. Ролик набрал популярность после того, как его опубликовало в X симпатизирующее ультраправым издание Frontières. В посте (сейчас удалённом) указывалось, что это происходит в Бобиньи, северном пригороде французской столицы. Затем о пожаре и его политическом подтексте написал политик, бывший советник Марин Ле Пен Брюно Атталь. Он поделился публикацией Frontières и сопроводил её текстом: „Отбросы из Бобиньи не любят демократию. Теперь надо дать власть Жордану Барделла!“

Новость о беспорядках в Бобиньи выглядела правдоподобно: этот парижский пригород считается неблагополучным. В 2005 году именно там начались погромы магазинов, поджоги машин и столкновения с полицией, которые не утихали неделю. Ещё одна волна беспорядков была в Бобиньи в 2023 году.