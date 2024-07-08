Правда ли, что на севере Парижа протестующие устроили пожар после победы ультраправых в первом туре парламентских выборов?
30 июня 2024 года, после объявления результатов первого тура выборов в Национальное собрание Франции, в Сети разошлось видео пожара. Утверждалось, что оно было снято на севере Парижа — якобы противники ультраправых таким образом выразили свой протест против победы „Национального объединения“. Мы решили проверить, связан ли этот пожар с результатами выборов.
30 июня состоялся первый тур досрочных парламентских выборов во Франции. В 20:00 по местному времени стали поступать данные экзит-полов, согласно которым со значительным отрывом лидировало ультраправое „Национальное объединение“ во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделла. Официальные итоги первого тура подтвердили эти данные: „Национальное объединение“ набрало 33,15%, блок левых партий „Новый народный фронт“ — 27,99%, а пропрезидентский альянс „Вместе!“ остался третьим с 20,76%. В некоторых городах, в том числе в Париже и Лионе, начались протесты. Тем же вечером в Сети стало распространяться видео, на котором, как утверждалось, запечатлён пожар, устроенный после объявления результатов. В некоторых публикациях уточнялось, что противники ультраправых подожгли рынок на севере Парижа. Среди российских Telegram-каналов, сообщивших об этом, — Readovka (572 000 просмотров на момент написания разбора), „Nе.Сахар“ (266 000), „Ньюсач / Двач“ (244 000) и „Voblya•новости“ (144 000).
На видео, которое распространялось вечером 30 июня, пылает невысокое сооружение. Ролик набрал популярность после того, как его опубликовало в X симпатизирующее ультраправым издание Frontières. В посте (сейчас удалённом) указывалось, что это происходит в Бобиньи, северном пригороде французской столицы. Затем о пожаре и его политическом подтексте написал политик, бывший советник Марин Ле Пен Брюно Атталь. Он поделился публикацией Frontières и сопроводил её текстом: „Отбросы из Бобиньи не любят демократию. Теперь надо дать власть Жордану Барделла!“
Новость о беспорядках в Бобиньи выглядела правдоподобно: этот парижский пригород считается неблагополучным. В 2005 году именно там начались погромы магазинов, поджоги машин и столкновения с полицией, которые не утихали неделю. Ещё одна волна беспорядков была в Бобиньи в 2023 году.
Видео, разошедшееся вечером 30 июня, действительно снято в этом районе, на проспекте Hôtel de Ville. По снимкам на Google Street View, сделанным в 2023 году, видно, что на этом месте небольшой пустырь, а рядом с ним — мусорные баки. По всей видимости, именно они и горели, а не рынок, которого в этой части улицы нет.
Второе несоответствие — это слишком светлое небо на видео (предварительные результаты выборов, как уже говорилось выше, были объявлены только вечером, в 20:00 по местному времени). К тому же ролик сопровождается закадровым комментарием автора: женский голос говорит, что это происходит „в 5 часов“.
Это позже подтвердили и местные власти. Префектура департамента Сена — Сен-Дени сообщила, что пожар произошёл в 17:30 и не имеет никакого отношения к реакции на результат парламентских выборов. По данным телеканала TF1, загорелись действительно мусорные баки.
Таким образом, пожар в пригороде Парижа не связан с реакцией на итоги первого тура парламентских выборов во Франции. Он произошёл за 2,5 часа до объявления данных экзит-поллов и не может считаться ответом на результаты ультраправых.
Итог: Большей частью неправда