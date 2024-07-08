Boeing признал вину в махинациях с безопасностью, чтобы избежать открытого суда. Родные жертв авиакатастроф - в ярости

Министерство юстиции заявило, что авиагигант также согласился выплатить штраф в размере 243,6 млн долларов.

Признав свою вину, компания избежит открытого уголовного процесса, которого так добивались семьи жертв.

Они раскритиковали сделку Boeing с правосудием, заявив, что это позволит компании избежать полной ответственности за гибель людей.

Теперь сделка должна быть одобрена в американском суде.

Две практически идентичные катастрофы с участием лайнеров 737 Max произошли в 2018 и 2019 годах.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в конце октября 2018 года вскоре после взлета, в результате чего погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Всего несколько месяцев спустя разбился самолет Эфиопских авиалиний, в результате чего погибли все 157 пассажиров и члены экипажа.

Это привело к глобальному запрету полетов самолетов этого типа более чем на год и ввергло компанию-производителя в серьезный кризис.

Главный подрядчик правительства США

В 2021 году прокуратура предъявила Boeing обвинение в сговоре с целью обмана регулирующих органов. В частности, утверждалось, что компания обманула Федеральное управление гражданской авиации (FAA) относительно своей системы управления полетом MCAS, которая использовалась при обеих катастрофах.

Прокуратура согласилась не преследовать Boeing в судебном порядке, если компания заплатит штраф и успешно завершит трехлетний период усиленного мониторинга и отчетности.

Однако в январе этого года, незадолго до того, как этот период должен был закончиться, у Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в полете оторвалась часть фюзеляжа, что привело к экстренной посадке.

Во время инцидента никто не пострадал, но он заставил регулирующие органы снова обратить внимание на Boeing и проверить, какого прогресса достигла компания в улучшении показателей безопасности и качества.

В мае Министерство юстиции заявило, что Boeing нарушил условия соглашения о реформировании компании, что должно повлечь за собой судебное преследование.