Boeing признал вину в махинациях с безопасностью, чтобы избежать открытого суда. Родные жертв авиакатастроф - в ярости(1)
Компания Boeing согласилась признать себя виновной по обвинению в преступном сговоре с целью мошенничества, после того как расследование в США обнаружило, что она нарушила соглашение, направленное на реформирование компании после двух катастроф авиалайнеров 737 Max, в результате которых погибли 346 пассажиров и членов экипажа, пишет Русская служба Би-би-си.
Министерство юстиции заявило, что авиагигант также согласился выплатить штраф в размере 243,6 млн долларов.
Признав свою вину, компания избежит открытого уголовного процесса, которого так добивались семьи жертв.
Они раскритиковали сделку Boeing с правосудием, заявив, что это позволит компании избежать полной ответственности за гибель людей.
Теперь сделка должна быть одобрена в американском суде.
Две практически идентичные катастрофы с участием лайнеров 737 Max произошли в 2018 и 2019 годах.
Самолет Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в конце октября 2018 года вскоре после взлета, в результате чего погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
Всего несколько месяцев спустя разбился самолет Эфиопских авиалиний, в результате чего погибли все 157 пассажиров и члены экипажа.
Это привело к глобальному запрету полетов самолетов этого типа более чем на год и ввергло компанию-производителя в серьезный кризис.
Главный подрядчик правительства США
В 2021 году прокуратура предъявила Boeing обвинение в сговоре с целью обмана регулирующих органов. В частности, утверждалось, что компания обманула Федеральное управление гражданской авиации (FAA) относительно своей системы управления полетом MCAS, которая использовалась при обеих катастрофах.
Прокуратура согласилась не преследовать Boeing в судебном порядке, если компания заплатит штраф и успешно завершит трехлетний период усиленного мониторинга и отчетности.
Однако в январе этого года, незадолго до того, как этот период должен был закончиться, у Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в полете оторвалась часть фюзеляжа, что привело к экстренной посадке.
Во время инцидента никто не пострадал, но он заставил регулирующие органы снова обратить внимание на Boeing и проверить, какого прогресса достигла компания в улучшении показателей безопасности и качества.
В мае Министерство юстиции заявило, что Boeing нарушил условия соглашения о реформировании компании, что должно повлечь за собой судебное преследование.
Boeing – один из основных подрядчиков военного комплекса США и один из двух крупнейших в мире производителей коммерческих самолетов. Судимость в рамках уголовного дела, даже при добровольно заключенной сделке, - серьезный удар по репутации компании и по ее будущим контрактам.
Правительство обычно отстраняет от участия в тендерах компании, прошедшие через судебные преследования, но бывают исключения, поэтому пока рано говорить о том, какие последствия для бизнеса ожидают Boeing.
„Ужасная мерзость“
„В этой выгодной для обеих сторон сделке совершенно не учитывается, что из-за нарушений в Boeing погибли 346 человек. Смертельные последствия преступления Boeing тщательно скрыты за искусными адвокатскими договоренностям между Boeing и Министерством юстиции“, — сказал Пол Касселл, адвокат, представляющий несколько семей, потерявших родных в крушениях 2018 и 2019 годов.
Он призвал судью, которому предстоит рассмотреть сделку, отклонить ее и передать дело для публичного судебного разбирательства, чтобы все факты, связанные с нарушениями Boeing прозвучали перед присяжными.
В письме правительству США, написанном в июне, Касселл призвал Министерство юстиции оштрафовать Boeing на сумму более 24 млрд долларов.
Ципора Курия, потерявшая в одной из авиакатастроф своего отца Иосифа назвала сделку Boeing с правосудием „ужасной мерзостью“.
„Глумление над правосудием - это сильное преуменьшение того, что происходит, — сказала она. — Если, не дай Бог, это произойдет снова, я надеюсь, Министерству юстиции напомнят, что у него была возможность предотвратить трагедию, но оно решило этого не делать“.
Эд Пирсон, исполнительный директор Фонда авиационной безопасности и бывший старший менеджер Boeing, тоже назвал сделку „серьезным разочарованием“ и „ужасным шагом с точки зрения правосудия“.
„Вместо того, чтобы привлекать людей к ответственности, они просто дают им бесплатный билет на выход из тюрьмы“, — сказал он.
Родные жертв хотят суда
В 2021 году, через два года после второго крушения 737 Max, Boeing заявил властям, что готов выплатить 2,5 млрд долларов, включая уголовный штраф в размере 243 млн долларов и 500 млн долларов в фонд помощи семей погибших.
Однако это предложение возмутило родственников жертв. Они заявили, что никто не консультировался с ними относительно условий сделки, и выразили пожелание, чтобы компания Boeing предстала перед судом.
Как сообщил в конце июня канал CBS News, высокопоставленные сотрудники Министерства юстиции тоже высказались в пользу судебного преследования.
На слушаниях в июне сенатор Ричард Блюменталь заявил, что, по его мнению, существуют железные основания для возбуждения судебного преследования.
Однако, по словам адвокатов родственников, Министерство юстиции не уверено, что располагает достаточно веским кейсом против Boeing.
Марк Форкнер, бывший технический пилот Boeing, ставший единственным человеком, которому были предъявлены уголовные обвинения в связи с катастрофами, был оправдан присяжными в 2022 году. Его адвокаты утверждали, что из их клиента сделали козла отпущения.
Вопрос власти?
Эксперт в области корпоративных наказаний Марк Коэн из Университета Вандербильта, объясняет, что прокуроры часто предпочитают судебным разбирательствам сделки о признании вины, так как они дают властям больше власти над провинившейся компанией, чем любой приговор.
По мнению Коэна, нет никаких сомнений в том, что статус Boeing как ключевого государственного подрядчика сыграл роль в определении дальнейших действий в отношении компании.
Катастрофы 2018-19 гг. – не первый случай, когда компании Boeing пришлось столкнуться с законом.
С 2015 года компания выплатила Федеральному управлению гражданской авиации миллионые штрафы, назначенные из-за претензий регулирующего органа к производственному процессу на заводах Boeing и других проблем.
Разбирательства в связи с инцидентом на январском рейсе Alaska Airlines, когда у самолета в полете отвалился фрагмент фюзеляжа, также далеки от завершения.