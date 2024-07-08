ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО| Спикеры рассказывают о коалиционных переговорах

Будущий премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) решил, что начнет переговоры о формировании нового правительства с социал-демократами и Eesti 200.

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