08.07.2024, 16:10
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО| Спикеры рассказывают о коалиционных переговорах
В понедельник в 10 часов утра делегации политических партий собрались в Национальном собрании для переговоров по коалиции. В 16:00 спикеры подводят итоги сказанного.
Будущий премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) решил, что начнет переговоры о формировании нового правительства с социал-демократами и Eesti 200.
Переговоры сосредоточены на вопросах экономики, государственных финансов и вопросах безопасности.
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