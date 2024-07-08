Полиция просит помощи в поисках 14-летнего подростка
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летнего Рихарда, который 7 июля днем ушел из своего дома в Отепя и до сих пор не вернулся.
Вчера родственники сообщили о пропаже ребенка. Раньше мальчик никогда не уходил из дома. Телефона у него с собой нет.
Полиция пообщалась с семьей и друзьями и проверила различные места, где может находиться парень, но пока безрезультатно. Отмечается, что подросток также может находится в Тарту или Таллинне.
Рост Рихарда около 160 см, телосложение коренастое, стрижка „ежик“. Выходя из дома, был одет в красную рубашку Umbro, темные шорты и шлепанцы. Может иметь при себе большую спортивную сумку Nike.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем мальчике, сообщить об этом по номеру 112.
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