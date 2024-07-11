11.07.2024, 16:35
„Команда Зеленского во всем винит военных“. Кого украинские генералы боятся больше, чем Путина?
ФОТО: | Wikimedia Commons
„Увольнение Содоля - это, прежде всего, сигнал опасности для Сырского“, - говорит украинский политолог Евгений Магда.
24 июня был уволен командующий Объединенными силами Украины Юрий Содоль. Содоль считается одним из лучших генералов украинской армии. Большую часть военной карьеры Содоль провел в воздушно-десантных войсках Украины. За восемь лет он прошел путь от командира отделения до командира бригады и командовал 25-й воздушно-десантной бригадой в войне на Донбассе в 2014 году. Эта бригада оказалась там одной из лучших, Содоль и его бойцы сражались в самых „горячих“ точках фронта: Славянске, Донецком аэропорту, Саур-Могиле и Дебальцево.
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