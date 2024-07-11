„Команда Зеленского во всем винит военных“. Кого украинские генералы боятся больше, чем Путина?

24 июня был уволен командующий Объединенными силами Украины Юрий Содоль. Содоль считается одним из лучших генералов украинской армии. Большую часть военной карьеры Содоль провел в воздушно-десантных войсках Украины. За восемь лет он прошел путь от командира отделения до командира бригады и командовал 25-й воздушно-десантной бригадой в войне на Донбассе в 2014 году. Эта бригада оказалась там одной из лучших, Содоль и его бойцы сражались в самых „горячих“ точках фронта: Славянске, Донецком аэропорту, Саур-Могиле и Дебальцево.

25-я воздушно-десантная бригада в той войне имела славу „пожарных“, хотя и понесла большие потери. В 2015 году Содолю было присвоено звание генерала, и его назначили заместителем командующего воздушно-десантными войсками. В 2018 году он стал главой морской пехоты, и на этой должности ему пришлось строить все практически с нуля. В начале войны 2022 года отвечал за оборону Мариуполя и Волновахи, позже возглавил оперативную группу „Донецк“, которая защищала направление на Угледар. Когда в феврале 2024 года Александр Сырский стал главнокомандующим украинской армии, он привел в свою команду и Содоля, который стал командиром группы войск „Хортица“. Эта воинская часть отвечает за важнейший участок фронта, который простирается от Покровска до Харьковской области.