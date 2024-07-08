Эстония готовится к участию в саммите НАТО, на нем обсудят увеличение расходов на оборону(9)
Делегация Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
По словам премьер-министра Каи Каллас, основными темами саммита НАТО в Вашингтоне для Эстонии станут укрепление обороны и потенциала сдерживания НАТО, включая увеличение расходов на оборону, противодействие российской угрозе и долгосрочная поддержка Украины. „Мы отмечаем в Вашингтоне 75-летие НАТО, и это возможность подвести итоги достигнутого, а также взять на себя обязательства по дальнейшему укреплению безопасности альянса. На саммите в Вашингтоне нам необходимо принять смелые решения, которые обеспечат долгосрочную безопасность наших народов и евроатлантического региона“, - сказала Каллас.
Премьер-министр также подчеркнула, что решения по Украине, принятые на саммите, должны помочь обеспечить победу Украины и ее путь к членству в НАТО. „Украине для победы требуется долгосрочная военная поддержка НАТО. На саммите мы надеемся принять мощный пакет союзнической поддержки Украины. Кроме того, мы должны подтвердить словами и делами, что путь Украины в НАТО необратим“, - сказала она.
По словам министра обороны Ханно Певкура, НАТО есть и будет краеугольным камнем нашей коллективной обороны. „На саммитах в Мадриде и Вильнюсе были приняты знаковые решения – одобрена стратегия передовой обороны и новые оборонные планы, призванные защищать всех союзников с первого сантиметра. Государства-члены альянса, включая европейские страны, увеличивают расходы на оборону и развивают новые возможности и силы. В то же время очевидно, что и Россия сделала следующий шаг в развитии своего военного потенциала. Наши собственные потребности в обороне высоки, и Украина также нуждается в нашей поддержке, поэтому начинающийся саммит должен дать понять, что приоритет отдается первостепенному развитию критически важных возможностей. Это означает, что в ближайшие 5 лет страны должны сосредоточиться на ускоренной закупке боеприпасов, средств ПВО и дальнего радиуса действия. Это, в свою очередь, означает, что мы должны начать с нашими союзниками дискуссию о том, является ли 2% достаточным минимумом или его следует увеличить до 2,5-3%“, - сказал министр обороны Певкур.
Помимо заседания Североатлантического совета, на полях саммита в Вашингтоне состоится совещание Совета НАТО-Украина, призванное выразить единство НАТО в продолжении долгосрочной политической и практической поддержки Украины. На встрече также будет обсуждаться сотрудничество НАТО со стратегическими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Австралией, Новой Зеландией, Японией, Южной Кореей и Европейским союзом. Планируется также принять декларацию саммита и совместное заявление Совета НАТО-Украина.
10 июля премьер-министр Каллас выступит на Общественном форуме НАТО вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Чехии Петром Павелом и сенатором США Джеймсом Ришем. Дебаты будут посвящены укреплению трансатлантических связей между Европой и Соединенными Штатами Америки. За дебатами, которые начнутся в 11:00 (по вашингтонскому времени), можно следить в прямом эфире здесь.
9 июля премьер-министр и министр обороны примут участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 75-летия НАТО, хозяевами которого будут президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Премьер-министр Кая Каллас также проведет на полях саммита ряд двусторонних встреч.
8 июля министр обороны примет участие в записи подкаста с бывшим директором ЦРУ Леоном Панеттой, президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и бывшим президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
9 июля министр обороны примет участие в организованном Politico и Die Welt круглом столе с министрами обороны Латвии и Литвы, встретится с представителями медиа, примет участие в работе Форума оборонной промышленности НАТО и во встрече министров обороны стран НАТО, организованную Варшавским форумом по безопасности.
10 июля, помимо сессионных заседаний саммита, министр обороны примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, которую проведет министр обороны США.
11 июля министр обороны примет участие в дебатах по искусственному интеллекту и киберзащите в рамках Общественного форума НАТО.
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