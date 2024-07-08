Эстония готовится к участию в саммите НАТО, на нем обсудят увеличение расходов на оборону

По словам премьер-министра Каи Каллас, основными темами саммита НАТО в Вашингтоне для Эстонии станут укрепление обороны и потенциала сдерживания НАТО, включая увеличение расходов на оборону, противодействие российской угрозе и долгосрочная поддержка Украины. „Мы отмечаем в Вашингтоне 75-летие НАТО, и это возможность подвести итоги достигнутого, а также взять на себя обязательства по дальнейшему укреплению безопасности альянса. На саммите в Вашингтоне нам необходимо принять смелые решения, которые обеспечат долгосрочную безопасность наших народов и евроатлантического региона“, - сказала Каллас.

Премьер-министр также подчеркнула, что решения по Украине, принятые на саммите, должны помочь обеспечить победу Украины и ее путь к членству в НАТО. „Украине для победы требуется долгосрочная военная поддержка НАТО. На саммите мы надеемся принять мощный пакет союзнической поддержки Украины. Кроме того, мы должны подтвердить словами и делами, что путь Украины в НАТО необратим“, - сказала она.

По словам министра обороны Ханно Певкура, НАТО есть и будет краеугольным камнем нашей коллективной обороны. „На саммитах в Мадриде и Вильнюсе были приняты знаковые решения – одобрена стратегия передовой обороны и новые оборонные планы, призванные защищать всех союзников с первого сантиметра. Государства-члены альянса, включая европейские страны, увеличивают расходы на оборону и развивают новые возможности и силы. В то же время очевидно, что и Россия сделала следующий шаг в развитии своего военного потенциала. Наши собственные потребности в обороне высоки, и Украина также нуждается в нашей поддержке, поэтому начинающийся саммит должен дать понять, что приоритет отдается первостепенному развитию критически важных возможностей. Это означает, что в ближайшие 5 лет страны должны сосредоточиться на ускоренной закупке боеприпасов, средств ПВО и дальнего радиуса действия. Это, в свою очередь, означает, что мы должны начать с нашими союзниками дискуссию о том, является ли 2% достаточным минимумом или его следует увеличить до 2,5-3%“, - сказал министр обороны Певкур.