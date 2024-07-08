ВИДЕО | Россияне нанесли ракетный удар по Киеву

В пригороде столицы работали Силы противовоздушной обороны, сообщил мэр Киева Виталий Кличко и призвал жителей находиться в укрытиях. „Взрывы в Киеве! Детали позже. Не покидайте укрытий!“ - поделился позже чиновник. Через несколько минут глава города добавил, что в Соломенский район вызвали медиков, и бригада направляется на вызов.

По сведениям УНИАН, мощные взрывы в Киеве сегодня слышали, в частности, в Оболонском и Голосеевском районах.

Киевская городская военная администрация сообщила, Киевская городская военная администрация впоследствии сообщила, что зафиксировали падение обломков в Днепровском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах.

Предварительно известно о таких последствиях атаки:

в Соломенском районе повреждено офисное здание;

в Голосеевском обломки упали недалеко от жилого дома;

в Днепровском горели обломки в жилой застройке

в Дарницком районе повреждения получил частный дом;

в Деснянском районе загорелся дом.

„На местах происшествий работают все оперативные службы“, - подчеркнули в КГВА.

Блогер Николаевский Ванек в 10:28 в своем канале в Telegram написал, что в районе Киева зафиксированы вражеские ракеты типа „Калибр“ и „Кинжал“. В 10.46 он поделился, что столица отбилась от массированной атаки.

После этого - в 10.54, Кличко написал, что взрыв прогремел в Шевченковском районе. „На данный момент известно о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали. Двум - оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем“, - добавил мэр.

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Россияне уже не раз били по Киеву разными ракетами, есть жертвы, пострадавшие и много разрушений.

В частности, противники ударили по столице вечером 30 июня. Вероятно, враги во время удара применили крылатые ракеты. Украинские Силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеское вооружение. В Оболонском районе столицы зафиксировали падение обломков, был поврежден многоэтажный жилой дом.