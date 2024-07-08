ВИДЕО | Россияне нанесли ракетный удар по Киеву
Россияне в понедельник днем, 8 июля, нанесли ракетный удар по Киеву, есть трое пострадавших. Продолжается война в Украине, и за прошедшие сутки только на Покровском направлении Вооруженными силами Украины было отражено 52 штурмовых действия российских оккупантов, пишет Униан.
В пригороде столицы работали Силы противовоздушной обороны, сообщил мэр Киева Виталий Кличко и призвал жителей находиться в укрытиях. „Взрывы в Киеве! Детали позже. Не покидайте укрытий!“ - поделился позже чиновник. Через несколько минут глава города добавил, что в Соломенский район вызвали медиков, и бригада направляется на вызов.
По сведениям УНИАН, мощные взрывы в Киеве сегодня слышали, в частности, в Оболонском и Голосеевском районах.
Киевская городская военная администрация сообщила, Киевская городская военная администрация впоследствии сообщила, что зафиксировали падение обломков в Днепровском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах.
Предварительно известно о таких последствиях атаки:
в Соломенском районе повреждено офисное здание;
в Голосеевском обломки упали недалеко от жилого дома;
в Днепровском горели обломки в жилой застройке
в Дарницком районе повреждения получил частный дом;
в Деснянском районе загорелся дом.
„На местах происшествий работают все оперативные службы“, - подчеркнули в КГВА.
Блогер Николаевский Ванек в 10:28 в своем канале в Telegram написал, что в районе Киева зафиксированы вражеские ракеты типа „Калибр“ и „Кинжал“. В 10.46 он поделился, что столица отбилась от массированной атаки.
После этого - в 10.54, Кличко написал, что взрыв прогремел в Шевченковском районе. „На данный момент известно о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали. Двум - оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем“, - добавил мэр.
Продолжается война в Украине - новости, которые стоит знать
Россияне уже не раз били по Киеву разными ракетами, есть жертвы, пострадавшие и много разрушений.
В частности, противники ударили по столице вечером 30 июня. Вероятно, враги во время удара применили крылатые ракеты. Украинские Силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеское вооружение. В Оболонском районе столицы зафиксировали падение обломков, был поврежден многоэтажный жилой дом.
Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки было зафиксировано 141 боевое столкновение. „По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, 80 авиационных ударов, задействовав 111 УАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, в том числе 110 - с использованием реактивных систем залпового огня“, - отметили в Генштабе.
Россияне наносили авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Белый Колодец и Волчанск Харьковской области; Лисичное, Новоселовка Первая, Торецк, Нью-Йорк, Тимофеевка, Воздвиженка, Прогресс, Ивановка, Волчье и Гродовка Донецкой области.
„В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры и т.д.“, - говорится в сообщении.
В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки нанесли 11 авиаударов по живой силе противника, поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, в том числе станцию связи Р-441 „Ливень“ и радиолокационную станцию „Противник-ГЭ“.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия: произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. На Лиманском направлении ВСУ отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.
На Северском направлении Силами обороны Украины было отражено три штурмовых действия вблизи Верхнекаменского, а на Краматорском наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил девять безуспешных атак неподалеку населенных пунктов Северное и Торецк. „На Покровском направлении нашими защитниками отражено 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей“, - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении враг совершил 10 штурмов позиций украинских войск в районе Водяного, Константиновки и Макаровки, а на Ореховском произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Работино.
„На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Четыре атаки россиян успеха не имели“, - отметили в Генштабе.
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