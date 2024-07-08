День на дорогах: пьяный водитель вылетел с дороги, автомобиль сбил девочку и скрылся

В воскресенье, 7 июля, в 02:08 произошла авария возле Таллиннского шоссе, 95 в Пярну, где 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением легкового автомобиля Mercedes-Benz GL и вылетел с дороги в заправку Olerex. Водитель был доставлен в больницу.

В 08:07 произошла авария на Эхитаяте теэ, 6 в Таллинне, где находившуюся на вызове спасательную машину Scania на повороте занесло, в результате чего транспортное средство стало неуправляемым, выехало с дороги влево и перевернулось на крышу. С места происшествия в больницу доставили 47-летнего мужчину, управлявшего автомобилем, а также находившихся внутри 46-, 35- и 59- летнего мужчин. Фото смотрите ЗДЕСЬ.

В 19:56 произошла авария на Суур-Сыямяэ теэ, 4 в Таллинне, где на регулируемом светофором пешеходном переходе десятилетняя девочка на самокате пересекала дорогу на красный свет и была сбита неизвестным легковым автомобилем, который скрылся с места происшествия. Девочку доставили в больницу.

Также вчера был угнан серый Volvo XC90 2005 года выпуска с регистрационным номером 766 BXG.

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