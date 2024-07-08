Как осуждающих, так и поддерживающих военные действия РФ против Украины неэстонцев стало больше

Среди всего населения страны военные действия России осуждают 84%, а поддерживают - 5%. По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в марте, доля поддерживающих военную агрессию не изменилась, а количество ее противников выросло на 4 процентных пункта.

В июне 73% респондентов ответили, что полностью осуждают войну, 11% сказали, что скорее осуждают, 3% заявили, что скорее поддерживают, 2% отметили, что полностью поддерживают, а 15% затруднились с ответом.

Среди эстонских респондентов военные действия России осудили 95% участников опроса, среди иноязычного населения - 64%. В марте их было 93% и 56% соответственно.

Среди представителей отличных от эстонской национальностей доля поддерживающих военные действия выросла с 11% до 14%, а среди эстонцев не изменилась, оставшись на отметке в 2%.

Опрос был проведен по заказу Государственной канцелярии в период с 12 по 18 июня социологической службой Turu-uuringute AS. В нем приняли участие 1502 человека в возрасте от 15 лет.

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