За рубежом
08.07.2024, 07:24

В Париже начались беспорядки после выборов

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Полицейские в Париже
Полицейские в Париже
ФОТО: ALAIN JOCARD | Scanpix/ AFP

Радикальные сторонники левых сил устроили беспорядки в центре французской столицы на фоне прошедших в стране внеочередных парламентских выборов, пишет DW.

Сторонники левых сил устроили беспорядки в центре Парижа после объявления предварительных итогов внеочередных выборов в парламент Франции, лучший результат на которых показала левая коалиция „Новый народный фронт“. Об этом сообщают французские СМИ в ночь на понедельник, 8 июля.

Как отмечают корреспонденты с места событий, празднующие победу левой коалиции парижане нападали на полицию, применяя петарды, дымовые шашки и другие предметы. На видео, которые публикуют СМИ, видно также, как протестующие громят остановки, витрины магазинов и кафе. Полицейские, в свою очередь, применяли слезоточивый газ и задерживали отдельных погромщиков.

По данным парижской полиции, всего в демонстрации на площади Республики приняли участие около 8000 человек. Сколько из них поучаствовали в беспорядках - неизвестно.

Французское издание Le Figaro сообщает также об одном пострадавшем правоохранителе во французском Нанте. В него, как пишут журналисты, празднующие победу левой коалиции запустили бутылку с зажигательной смесью.

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