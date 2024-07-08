Полузащитник „Левадии“ перешел в словацкий клуб, который возглавляет тренер из Эстонии

В этом году Никита Васильев вместе с „Левадией“ стал обладателем Кубка Эстонии и в этом сезоне он играл как за основную команду, так и за дубль. В этом сезоне на счету Никиты шесть игр в Премиум-лиге и одна голевая передача. За команду U21 он выходил на поле в восьми играх и забил один гол.

Клуб „Шаморине“ был основан в 1914 году. На данный момент клуб играет в словацкой Первой лиге и в минувшем сезоне клуб занял 11 место из 16 команд.

„Я благодарен всем игрокам, тренерам, всему персоналу, которые были со мной эти 3 года. Сейчас следующий этап в моей жизни, и я не знаю, что произойдет в течение этого года – останусь ли я там или вернусь. „Левадия“ тепло приняла меня в начале моего пути, за что я очень благодарен. Болельщики, огромное спасибо за вашу поддержку! Я желаю „Левадии“ выиграть чемпионат и пройти как можно дальше в еврокубках. Vamos Levadia!“, — сказал Никита Васильев.

Никита Васильев, который начинал свою футбольную карьеру в „Левадии“, а затем играл в „Табасалу“ и „Нымме Юнайтед“, вернулся в „Левадию“ в 2022 году. Главный тренер „Шаморина“ Владимир Васильев - старший брат футболиста.

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