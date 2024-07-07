Франция голосует на парламентских выборах. К полудню явка стала самой высокой за почти полвека

Однако после того, как во многих округах центристы решили объединиться с левыми против „Национального объединения“ (RN) вероятность такого сценария снизилась.

В прошлое воскресенье, в первом туре парламентских выборов, каждый третий французский избиратель поддержал RN — кране правую партию во главе с Марин Ле Пен и Джорданом Барделла, которая в прошлом называлась „Национальный фронт“. Против этой политической силы не раз выдвигались обвинения в расизме и исламофобии, однако ее представители это отрицают.

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно объявил в стране внеочередные парламентские выборы в начале июня, сразу после голосования за депутатов Европарламента, где во Франции победило именно „Национальное объединение“.

Через неделю после первого тура французы вынуждены выбирать между первым ультраправым правительством современности и политическим тупиком, когда ни одна из политических сил не сможет самостоятельно сформировать кабинет.

Кроме того, избиратели опасаются, что страну ждут беспорядки, кто бы ни победил.

Голосование заканчивается в 20:00 по местному времени, и к полудню явка составила 26,63%. Это незначительно выше, чем в первом туре, и самый высокий показатель на парламентских выборах с 1981 года.

Что говорят опросы и каким может быть результат

Судя по итоговым опросам общественного мнения, „Национальное объединение“ может рассчитывать на 200 мест в парламенте Франции, в то время как для большинства требуется 289 депутатов.

Шансы крайне правых на победу значительно снизились после того, как от участия в выборах отказались 217 кандидатов, представляющих левый „Новый народный фронт“ и центристский альянса Макрона. Задача такого хода — консолидировать голоса противников RN и помешать успеху этой силы.