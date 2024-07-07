Франция голосует на парламентских выборах. К полудню явка стала самой высокой за почти полвека
В воскресенье во Франции проходит второй и решающий тур парламентских выборов, которые могут привести к появлению первого в послевоенной истории страны правительства под руководством крайне правых сил, пишет BBC News Русская служба.
Однако после того, как во многих округах центристы решили объединиться с левыми против „Национального объединения“ (RN) вероятность такого сценария снизилась.
В прошлое воскресенье, в первом туре парламентских выборов, каждый третий французский избиратель поддержал RN — кране правую партию во главе с Марин Ле Пен и Джорданом Барделла, которая в прошлом называлась „Национальный фронт“. Против этой политической силы не раз выдвигались обвинения в расизме и исламофобии, однако ее представители это отрицают.
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно объявил в стране внеочередные парламентские выборы в начале июня, сразу после голосования за депутатов Европарламента, где во Франции победило именно „Национальное объединение“.
Через неделю после первого тура французы вынуждены выбирать между первым ультраправым правительством современности и политическим тупиком, когда ни одна из политических сил не сможет самостоятельно сформировать кабинет.
Кроме того, избиратели опасаются, что страну ждут беспорядки, кто бы ни победил.
Голосование заканчивается в 20:00 по местному времени, и к полудню явка составила 26,63%. Это незначительно выше, чем в первом туре, и самый высокий показатель на парламентских выборах с 1981 года.
Что говорят опросы и каким может быть результат
Судя по итоговым опросам общественного мнения, „Национальное объединение“ может рассчитывать на 200 мест в парламенте Франции, в то время как для большинства требуется 289 депутатов.
Шансы крайне правых на победу значительно снизились после того, как от участия в выборах отказались 217 кандидатов, представляющих левый „Новый народный фронт“ и центристский альянса Макрона. Задача такого хода — консолидировать голоса противников RN и помешать успеху этой силы.
Альянс „Новый народный фронт“ состоит из социалистов, зеленых и коммунистов, но его крупнейшая партия — это „Непокоренная Франция“, которую возглавляет сторонник крайне левых взглядов и противник оказания военной помощи Украине Жан-Люк Меланшон.
Его соперники осуждают его как экстремиста, и он, конечно, не является союзником Макрона.
Две политические силы решили вместе бороться против RN, но между ними нет никакой симпатии.
„Невозможно победить крайне правых с помощью крайне левых“, — сказал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, хотя кандидат от партии „Непокоренная Франция“ отказался от участия, чтобы помочь ему победить.
Центристы Макрона занимают третье место в опросах, значительно уступая „Народному фронту“ и „Национальному объединению“.
„Мы можем стать свидетелями создания единой партии Меланшона-Макрона, — заявил Джордан Барделла. — И этот позорный союз был создан с единственной целью — не дать нам победить“.
Опросам общественного мнения не всегда можно доверять, поэтому исход выборов предсказать невозможно: в каждом из 500 округов идут битвы между конкретными кандидатами, и избиратели не всегда выполняют пожелания политических лидеров.
Эксперты говорят о трех возможных сценариях:
Если RN получит около 250 голосов в парламенте, эта партия может попытаться создать вместе с союзниками правительство меньшинства. С похожим числом депутатов пришлось формировать кабинет партии Макрона, однако именно нестабильность такой коалиции вынудила президента объявить о выборах. Этот сценарий эксперты, впрочем, считают маловероятным.
Кроме того, противники RN могут создать широкую коалицию, в которую войдут все политические силы, кроме „Непокоренной Франции“. Эта идея набирает поддержку, хотя недавно лидер „зеленых“ заявил, что ни при каких условиях не поддержит „макроновского премьер-министра“.
Есть также разговоры о возможности формирования правительства технократов, подобного тому, которое появилось в Италии во время экономического кризиса в зоне хождения евро.
До Олимпийских игр в Париже осталось всего 20 дней, и есть опасения, что у Франции может не быть правительства или премьер-министра, когда страна будет принимать такое важное событие.
Французы боятся насилия
Пока политики спорят о возможных результатах выборов, жители страны опасаются беспорядков и связанного с политикой насилия.
Ситуация накануне голосования настолько напряжена, что в стране дополнительно задействовано 30 тыс. полицейских.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что во время предвыборной кампании произошло 51 нападение на кандидатов в парламент, их заместителей или партийных активистов. Виновниками таких атак он назвал людей, представляющих самые разные слои общества, а не какую-то одну политическую силу.
Незадолго до выборов одна из экстремистских групп опубликовала в интернете список из почти 100 адвокатов, которых она предлагала „устранить“ после того, как они подписали открытое письмо против „Национального объединения“.
В предвыборной программе RN говорится о снижении стоимости жизни и поддержании правопорядка, однако многие озабочены их заявлениями против миграции и мигрантов.
RN намеревается отдать предпочтение гражданам Франции перед мигрантами в отношении работы и жилья. Эта партия также хочет отменить право на автоматическое получение французского гражданства для детей, которые родились в семьях иностранцев, но провели во Франции пять лет в возрасте с 11 до 18 лет.
По их планам, жители страны с двойным гражданством также потеряют право занимать множество должностей, связанных с безопасностью.
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