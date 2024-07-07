Орбан после визита в Москву анонсировал новые „неожиданные встречи“. Глава МИД Венгрии посоветовал европейским политикам „пристегнуть ремни“

„На следующей неделе у меня состоятся встречи, которые будут такими же неожиданными“, — сказал Орбан, отвечая на вопросы Коппеля в самолете. Он добавил, что следующий „сюрприз“ ожидается утром 8 июля. С кем и где будут эти встречи, Орбан не уточнил.

На следующий день глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал обращение, в котором посоветовал „европейским провоенным политикам“ на следующей неделе „пристегнуть ремни безопасности“. „Мирная миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я призываю европейских провоенных политиков пристегнуть свои ремни безопасности“, — сказал Сийярто.

Виктор Орбан приехал с визитом в Москву 5 июля — всего через три дня после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Прилетев в Россию, Орбан написал, что „мирная миссия продолжается“ и назвал Москву „второй остановкой“.

Во время встречи Путин заявил Орбану, что готов обсудить „нюансы“ мирных предложений по прекращению войны в Украине. На пресс-конференции российский президент еще раз повторил, что Россия готова к переговорам на ранее выдвинутых условиях (которые предполагают вывод украинских войск в том числе с оккупированных российскими войсками территорий), а также обвинил Украину в нежелании идти дипломатическим путем. Орбан отметил, что позиции сторон очень далеки друг от друга.

В украинском МИД заявили, что решение Орбана приехать в Москву принималось „без согласования или координации“ с Украиной. „Напоминаем, что для нашего государства принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“ остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться“, — заявили в министерстве.

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