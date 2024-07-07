„Каждый, глядя на тебя, проклинает“. Лукашенко пожаловался на большую нагрузку и усталость

Политик подчеркнул, что июль месяц для него — это „всегда тяжелые времена“.

— Очень много массовых мероприятий. А самое трудное — это когда огромное количество людей, и каждый, глядя на тебя, в тебе что-то ищет: где-то проклинает, где-то благодарит, где-то еще что-то. И это огромное количество людей очень влияет на человека — особенно такие, как парад и другие торжественные мероприятия. И еще дополнительно наложилась нагрузка, связанная с Казахстаном, Астаной, в 4000 километров отсюда. Я это говорю для того, что трудные такие дни, — рассказал Лукашенко.

Он также добавил, что на малой родине планирует быстро восстановиться.

— И, возвращаясь домой, я заранее запланировал о том, что я должен приземлиться здесь. Аэропорт хороший, потому что на Востоке очень много накопилось дел. Ну и отсюда в ближайшие времена буду работать, смотреть, как мы готовимся к урожаю. И после этой вот нагрузки, когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир. Это действительно, не как будто — это другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным. Как и раньше, в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься, — заявил Лукашенко.

Напомним, 5 июля ведущий программы „И так далее…“ на телеканале „Дождь“ Михаил Фишман сообщил со ссылкой на свои источники, что состояние Лукашенко во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане стало „резко ухудшаться на глазах у участников“ форума.

— На следующий день, в четверг, он выступал на саммите, встречался с главами государств, но видно, что он выглядит хуже, чем два дня назад, и накануне, когда в военном кителе принимал парад в Минске. Лицо бледное, блестит, речь не очень уверенная, — сказал Михаил Фишман.

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