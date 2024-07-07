ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (865-й день) | После атаки дронов в России загорелся склад боеприпасов. Местных жителей эвакуировали

На следующий день глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал обращение, в котором посоветовал „европейским провоенным политикам“ на следующей неделе „пристегнуть ремни безопасности“, потому что „мирная миссия [Венгрии] продолжается и даже усиливается“.

Следующий „сюрприз“ ожидается утром 8 июля, сказал Орбан. С кем и где будут эти встречи, он не уточнил.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью главному редактору швейцарского сайта Die Weltwoche Роджеру Коппелю 6 июля заявил, что на следующей неделе у него состоятся „неожиданные встречи“, подобные той, которая прошла в Москве с Владимиром Путиным.

Под обстрелом оказался корабельный район Херсона. Пострадали частные дома. 32-летнюю беременную женщину доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Однако экономические советники президента в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на бензин в США, что, в свою очередь, грозит ущербом предвыборной кампании Байдена.

Сейчас под санкциями США находятся 20 танкеров „теневого флота“ из примерно 120. Чиновники Минфина предлагают администрации президента США Джо Байдена накладывать и на них штрафные санкции, которые могли бы ограничить продажи этих кораблей или вынудить их выйти из эксплуатации.

Министерство финансов США предложило новые санкции, предусматривающие ограничения для российского „теневого флота“ — старых танкеров, перевозящих нефть по цене выше установленного в конце 2022 года потолка в 60 долларов за баррель, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.

Минфин США предложил новые санкции против российских нефтяных танкеров, но Белый дом опасается что они вызовут рост цен на бензин

Об этом сообщил назначенный Россией „глава“ региона Владимир Сальдо. По его словам, накануне вечером украинские войска атаковали дачный поселок „Экспресс“ в Алёшкинском муниципальном округе с помощью FPV-дронов. Пострадавших женщин доставили в больницу. Они получили ожоги второй-третьей степени.

Российские войска захватили населенный пункт Чигари в аннексированной Донецкой области, заявило Минобороны РФ

Украинская сторона потерю Чигарей не подтверждала. РБК уточняет, что Чигари — один из двух районов поселка Пивденное в Бахмутском районе Донецкой области. По состоянию на 2022 год в поселке жили около 1400 человек.

В Дагестане в пять раз увеличили выплату для участников вторжения в Украину

Об этом в телеграме 6 июля сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. „Абсолютно все защитники — для нас настоящие герои, и этого у них уже никто не отнимет! Главный наш приоритет сегодня — поддерживать их и их семьи! Поэтому я принял решение увеличить региональную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, в 5 раз! Она составит 500 тысяч рублей!“ — написал Меликов.

По его словам, теперь при заключении контракта с Минобороны дагестанцы будут получать до 800 тысяч рублей единовременно: 500 тысяч от республики, 195 тысяч из федерального бюджета и не менее 100 тысяч — от своих городов и районов. „Зарплата контрактника, я напомню, — от 204 тысяч рублей в месяц“, — добавил Меликов.

В середине июня Карачаево-Черкесия (один из беднейших регионов России) установила самую высокую единовременную региональную выплату за участие в войне — 1,3 миллиона.

В НАТО усилились сомнения относительно возраста и здоровья Байдена и его шансов на переизбрание на пост президента

Дипломаты и мировые лидеры в ходе подготовки к саммиту НАТО в июле выражают „острую обеспокоенность“ по поводу возраста и здоровья президента США Джо Байдена и его способности победить на президентских выборах, пишет издание Politico, поговорившее с 20 источниками, связанными с альянсом.