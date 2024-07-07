ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (865-й день) | После атаки дронов в России загорелся склад боеприпасов. Местных жителей эвакуировали
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Минфин США предложил новые санкции против российских нефтяных танкеров, но Белый дом опасается что они вызовут рост цен на бензин
Министерство финансов США предложило новые санкции, предусматривающие ограничения для российского „теневого флота“ — старых танкеров, перевозящих нефть по цене выше установленного в конце 2022 года потолка в 60 долларов за баррель, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.
Сейчас под санкциями США находятся 20 танкеров „теневого флота“ из примерно 120. Чиновники Минфина предлагают администрации президента США Джо Байдена накладывать и на них штрафные санкции, которые могли бы ограничить продажи этих кораблей или вынудить их выйти из эксплуатации.
Однако экономические советники президента в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на бензин в США, что, в свою очередь, грозит ущербом предвыборной кампании Байдена.
Беременная женщина пострадала при обстреле Херсона
Об этом сообщила администрация Херсонской области в своем телеграм-канале.
Под обстрелом оказался корабельный район Херсона. Пострадали частные дома. 32-летнюю беременную женщину доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Орбан после визита в Москву анонсировал новые „неожиданные встречи“. Глава МИД Венгрии посоветовал европейским политикам „пристегнуть ремни“
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью главному редактору швейцарского сайта Die Weltwoche Роджеру Коппелю 6 июля заявил, что на следующей неделе у него состоятся „неожиданные встречи“, подобные той, которая прошла в Москве с Владимиром Путиным.
Следующий „сюрприз“ ожидается утром 8 июля, сказал Орбан. С кем и где будут эти встречи, он не уточнил.
На следующий день глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал обращение, в котором посоветовал „европейским провоенным политикам“ на следующей неделе „пристегнуть ремни безопасности“, потому что „мирная миссия [Венгрии] продолжается и даже усиливается“.
В аннексированной части Херсонской области две женщины пострадали из-за атаки ВСУ
Об этом сообщил назначенный Россией „глава“ региона Владимир Сальдо. По его словам, накануне вечером украинские войска атаковали дачный поселок „Экспресс“ в Алёшкинском муниципальном округе с помощью FPV-дронов. Пострадавших женщин доставили в больницу. Они получили ожоги второй-третьей степени.
Российские войска захватили населенный пункт Чигари в аннексированной Донецкой области, заявило Минобороны РФ
Украинская сторона потерю Чигарей не подтверждала. РБК уточняет, что Чигари — один из двух районов поселка Пивденное в Бахмутском районе Донецкой области. По состоянию на 2022 год в поселке жили около 1400 человек.
В Дагестане в пять раз увеличили выплату для участников вторжения в Украину
Об этом в телеграме 6 июля сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. „Абсолютно все защитники — для нас настоящие герои, и этого у них уже никто не отнимет! Главный наш приоритет сегодня — поддерживать их и их семьи! Поэтому я принял решение увеличить региональную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, в 5 раз! Она составит 500 тысяч рублей!“ — написал Меликов.
По его словам, теперь при заключении контракта с Минобороны дагестанцы будут получать до 800 тысяч рублей единовременно: 500 тысяч от республики, 195 тысяч из федерального бюджета и не менее 100 тысяч — от своих городов и районов. „Зарплата контрактника, я напомню, — от 204 тысяч рублей в месяц“, — добавил Меликов.
В середине июня Карачаево-Черкесия (один из беднейших регионов России) установила самую высокую единовременную региональную выплату за участие в войне — 1,3 миллиона.
В НАТО усилились сомнения относительно возраста и здоровья Байдена и его шансов на переизбрание на пост президента
Дипломаты и мировые лидеры в ходе подготовки к саммиту НАТО в июле выражают „острую обеспокоенность“ по поводу возраста и здоровья президента США Джо Байдена и его способности победить на президентских выборах, пишет издание Politico, поговорившее с 20 источниками, связанными с альянсом.
Собеседники издания в основном поддерживали переизбрание Байдена, опасаясь возвращения Дональда Трампа, но на выступление действующего президента США в дебатах они отреагировали „с тревогой и страхом“. Теперь Байдену нужно убедить союзников, что он не только готов к борьбе, но и преодолеет политический кризис, чтобы остаться в ней, пишет Politico.
В Никополе спасатели дважды попали под обстрелы, пытаясь устранить последствия предыдущей атаки.
Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Инцидент произошел вчера, 6 июля. Вечером российская армия в очередной раз атаковала Никополь, в результате чего загорелся жилой дом. Спасатели выехали тушить пожар и попали под новую российскую атаку. Был поврежден пожарный автомобиль, спасатели добежали до укрытия. „Чтобы транспортировать личный состав и уцелевшее оборудование, к месту происшествия двинулся грузовой автомобиль ГСЧС. Однако враг снова нанес прицельный удар, повредив транспортное средство. Только последующей попытки удалось эвакуировать спасателей“, — сообщила ДСНС.
В результате ночного обстрела в Херсоне полностью сгорело популярное кафе „Лето“.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
„На видео — последствия „прилетов“. Каждый херсонец узнает это место. россияне снова уничтожают то, что было неотъемлемой частью города. Из-за вражеских обстрелов полностью выгорело кафе „Лето““. По словам Прокудина, пострадавших нет.
Взрывы на „Северных потоках“ планировались еще до аннексии Крыма в 2014 году
Атака на газопроводы „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ в Балтийском море, произошедшая в 2022 году, была спланирована „украинской группировкой“ еще до аннексии Крыма в 2014-м, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в немецком следствии и на данные расследования международных спецслужб.
По одной из версий, к организации взрывов на газопроводах причастна 15-метровая парусная яхта „Андромеда“ с экипажем из шести человек, находившаяся в этот момент неподалеку в Балтийском море. Источник Welt am Sonntag сообщил, что в расследовании появились новые доказательства, подтверждающие подозрения в причастности экипажа яхты к атаке.
В Воронежской области после атаки дронов на одном из складов начался пожар с „детонацией взрывоопасных объектов“. Власти объявили режим ЧС
В Подгоренском районе Воронежской области после падения обломков сбитых беспилотников загорелся один из складов и началась „детонация взрывоопасных объектов“, сообщил глава региона Александр Гусев.
По его словам, в ночь на 7 июля несколько дронов были сбиты силами ПВО. Минобороны России об атаке дронов в Воронежской области не сообщало.
По данным Гусева, при пожаре на складе и „детонации взрывоопасных объектов“ никто не пострадал. Тем не менее, в Подгоренском районе ввели режим ЧС. Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения.
О том, что хранилось на загоревшемся складе, Гусев не сообщил.
В Подгоренском районе введен режим ЧС, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Источники украинских изданий „Суспильне“ и Hromadske сообщили, что дроны Службы безопасности Украины атаковали в Воронежской области склад боеприпасов. По их данным, на складе хранились ракеты и снаряды для танков и артиллерии.