В Волгограде произошел взрыв на канализационной станции. Есть погибшие и раненые

На станции в момент происшествия находились восемь человек, сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на „Концессии водоснабжения“. Два человека, по данным ГСУ СК по региону, погибли, трое получили травмы. Поиски еще троих человек, на момент написания новости, продолжались.

В расположенном рядом с насосной станцией жилых домах выбиты окна в 29 квартирах. Мэрия Волгограда пообещала, что пока окна закроют пленкой. „В течение ближайших дней в квартирах будут заменены стеклопакеты. Работы проводятся бесплатно для граждан“, — пообещали городские власти.

В мэрии также заявили, что стараются сделать все, чтобы „по возможности не ограничивать подачу коммунального ресурса“. Однако „Концессии водоснабжения“ сообщили, что из-за взрыва на станции в Кировском районе все же пришлось ограничить подачу горячей воды потребителям. Холодная вода подается в штатном режиме без ограничений.

Спасатели разбирают обрушившиеся из-за взрыва конструкции канализационно-насосной станции. На месте происшествия работают 70 человек и 28 единиц техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье „нарушение правил безопасности при ведении работ“, предварительная версия взрыва — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

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