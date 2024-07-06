ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Нидерланды совершили камбэк в матче с Турцией и вышли в полуфинал

Нидерланды начали матч более активно, но забить не смогли. Постепенно турки смогли выровнять игру, что принесло свои плоды. На 35-й минуте Гюлер сделал навес на дальнюю штангу, а Акайдын головой переправил мяч в ворота.

Во втором тайме нидерландцы активизировались, хотя турки тоже имели несколько отличных моментов. На 56-й минуте матча Гюлер классно пробил со штрафного и попал в дальнюю штангу.

В середине второго тайма нидерландцы усилили штурм турецких ворот, который завершился двумя голами.

На 71-й минуте счет стал равным. Де Врей после подачи углового ударом головой отправил мяч в ворота.

Спустя шесть минут нидерландцы и вовсе вышли вперед. Дюмфрис совершил прострел в штрафную, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо отправил мяч в собственные ворота.

После того как Нидерланды повели в счете, Турки побежали отыгрываться и несколько раз были близки к ничьей, но „оранжевые“ одержали победу.

В полуфинале Нидерланды сыграют с Англией.

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