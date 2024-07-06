СЕЙЧАС | Плей-офф Евро-2024: сможет ли Турция преподнести еще одну сенсацию в матче с Нидерландами? (0:0)

До матча:

Сборная Турции по футболу надеется повторить успех Евро-2008 года, когда она дошла до полуфинала. На нынешнем турнире турки одержали три победы и потерпели одно поражение. На групповом этапе они обыграли Грузию (3:1), Чехию (2:1) и проиграли Португалию (0:3), а в 1/8 финала вопреки всем ожиданиям обыграли Австрию (2:1).

Нидерландская сборная испытывала трудности на групповом этапе Евро-2024, но в матче 1/8 финала с Румынией показали отличную игру (3:0). На групповом этапе Нидерланды набрали четыре очка и заняли третье место, пропустив вперед Австрию и Францию. Польшу они обыграли со счетом 2:1, с Францией сыграла вничью (0:0), а Австрии проиграла со счетом 2:3.

Полузащитник Мерих Демирал, дважды забивший Австрии, не сможет помочь своей сборной в субботнем матче, так как УЕФА наложил на него двухматчевую дисквалификацию за политический жест.

В последний раз Нидерланды и Турция встречались друг с другом в отборочном турнире чемпионата мира 2021 года, и обе команды одержали победу на домашней арене. Турция обыграла „оранжевых“ в Стамбуле со счетом 4:2, а Нидерланды выиграли второй матч со счетом 6:1.

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