Мирные переговоры между Израилем и ХАМАС. Источники сообщают о прорыве

По словам источника, ХАМАС отказалась от требования полного прекращения огня со стороны Израиля до подписания мирного соглашения, пишет русская служба Би-би-си.

Источник агентства в Палестинской администрации, близкий к переговорному процессу, подчеркнул, что если Израиль согласится с предложением ХАМАС, то сторонам удастся заключить рамочное соглашение, которое положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев.

Сейчас у сторон, кажется, появился реальный шанс достичь соглашения, подтвердил агентству Reuters анонимный источник в Израиле, близкий к переговорам. По словам источника, раньше в ХАМАС предъявляли требования, на которые Израиль не мог согласиться. По его словам, сейчас в позиции группировки наметился значительный сдвиг.

В минувший четверг высокопоставленный палестинский чиновник сообщил Би-би-си, что ХАМАС отказался от условия полного прекращения огня в обмен на новые условия, связанные с выводом израильских войск с южной границы Газы, известной как Филадельфийский коридор, и с контрольно-пропускного пункта „Рафах“ между Газой и Египтом.

Новые предложения ХАМАС — это ответ на предложение, обнародованное в конце мая президентом США Джо Байденом. На этой неделе канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о том, что израильская команда переговорщиков получила замечания ХАМАС по представленному Вашингтоном проекту соглашения.

На первых двух этапах план Вашингтона предусматривает постепенное освобождение израильских заложников, которых ХАМАС все еще удерживает в Газе, и отвод израильских войск, а также освобождение палестинских заключенных. Третий этап предполагает восстановление разрушенной войной территории и возвращение останков погибших заложников.