ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Англия обыграла в серии пенальти Швейцарию и вышла в полуфинал

Первая половина матча была осторожной и с небольшим количеством моментов. В основном команды сосредоточились на укреплении своей задней линии и не смогли создать ни одного стопроцентного момента. Англия нанесла пять ударов по воротам, Швейцария ответила двумя.

Швейцарцы намного активнее начали второй тайм, а на 75-й минуте повели в счете. Ндой совершил прострел, а Брель Эмболо замкнул передачу с близкого расстояния.

Спустя пять минут англичане восстановили равновесие в счете. Букайо Сака получил пас от Райса и с угла штрафной отправил мяч в дальний нижний угол.

В конце овертайма у швейцарцев было два очень опасных момента. Сначала Шакири подал угловой и попал в перекладину, а затем Амдуни пробил в ближний угол, но англичан спас Пикфорд.

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались английские футболисты.

Англия сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Нидерланды — Турция.

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