В России в реестр „иноагентов“ внесли двоих журналистов за критику войны в Украине

Министерство юстиции РФ в пятницу, 5 июля, внесло в реестр „иностранных агентов“ еще пять человек, юриста Григория Вайпана, журналистов Олесю Герасименко и Сергея Ежова, бывшего муниципального депутата от партии „Яблоко“ в Санкт-Петербурге Федора Уткина и петербургского мундепа от „Яблока“, ЛГБТ-активиста Сергея Трошина. Все они, как утверждает Минюст, распространяли „недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях“.

Сергея Трошина обвиняют также в пропаганде ЛГБТ-отношений, а журналистов Герасименко и Ежова - в критике войны в Украине и распространении недостоверных сведений, „формировавших негативный образ“ армии России. Кроме того, Сергей Ежов, как заявило министерство, „призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан РФ“.

В то же время из реестра „иноагентов“ исключены - по причине их ликвидации - „Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество „Мемориал“ и союз общественных объединений „Российский исследовательский центр по правам человека“.

Закон об „иноагентах“ в России

Законодательство об „иностранных агентах“ появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-“иноагентов“ был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-“иноагентов“, СМИ-“иноагентов“ и незарегистрированных организаций-“иноагентов“.

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять „иноагентами“ тех, кто, по версии российских властей, получает „поддержку из-за рубежа“, а также „находится под иностранным влиянием“.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах „иностранных агентов“ - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Новый закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих „иноагентов“. Всего на данный момент в реестре „иноагентов“ значится 831 лицо.

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