В Харьюмаа водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Авария произошла в 18:36 произошла в волости Саку, в деревне Рообука.

Неизвестный водитель на легковом автомобиле сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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