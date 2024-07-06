06.07.2024, 08:00
В Харьюмаа водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером 5 июля в Харьюмаа произошла авария: неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.
Авария произошла в 18:36 произошла в волости Саку, в деревне Рообука.
Неизвестный водитель на легковом автомобиле сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мальчик был доставлен в больницу.
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