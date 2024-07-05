Первый месяц пляжного сезона: взрывные устройства, пропавшие дети и нетрезвые отдыхающие(1)
Лето приносит много радости, но также и проблем. Началось оно с приходом жары, еще до начала официального пляжного сезона, в июне температура воздуха и воды также была выше, чем в прошлом году, поэтому и людей на пляжах было больше. К сожалению, это привело к росту числа нарушений порядка.
В Тарту береговая охрана приступила к работе уже в мае
В связи с тем, что пляжная погода пришла к нам неожиданно рано, в Тарту береговая охрана начала сезон на неделю раньше, чем обычно. В теплую погоду на пляжах было много людей – и совершалось много нарушений. Всего за последнюю неделю мая на берегах Эмайыги и канала Анне зарегистрировано 253 нарушения общественного порядка. Больше всего хлопот доставили нетрезвые люди: их призывали к порядку 127 раз. Первая помощь, к счастью, требовалась лишь в единичных случаях в связи с незначительными порезами – в общей сложности шесть раз.
Число посетителей
Больше обычного людей на пляжах было в первой половине июня, когда небесная канцелярия баловала нас хорошей погодой. Однако пик посещаемости пришелся на конец июня: 28-го числа погреться на солнце на Пярнуском пляже пришли 10 000 человек. Это повтор абсолютного рекорда прошлого года: тогда он тоже был установлен в Пярну, но в середине июля.
Температура
Средняя температура воздуха на пляжах Эстонии превышала в июне 21 градус. Температура воды составляла всего чуть менее 20 градусов. По сравнению с июнем 2023 года воздух и вода были на целых два градуса теплее.
Первая помощь
В июне за первой помощью к береговой охране G4S обратились в 134 случаях, самая распространенная причина – ссадины и порезы, возникшие главным образом из-за находившихся в песке осколков стеклотары.
Двадцать четвертого июня на пляж Пирита пришлось вызвать скорую помощь: береговой охране сообщили, что женщина упала и не может пошевелиться. Медики скорой пришли к выводу, что у нее вывих коленного сустава, на ногу наложили шину.
Нарушения общественного порядка
На крупных пляжах береговой охране приходилось заниматься серфингистами, которые из-за сильного ветра оказались в предназначенной для купания зоне и подвергали опасности купающихся. Нередко это были начинающие спортсмены, которые не смогли справиться со своей доской для серфинга. Таких случаев было больше 30.
В теплую, но безветренную погоду хлопот доставлял и различный водный транспорт, оказавшийся в акватории для купания или рядом с ней: всего катера заплывали в зону для купания 275 раз.
В Иванов день любители спиртного не обошли стороной и пляжи. К счастью, ни одно происшествие не переросло в трагическое, береговая охрана спокойно уладила все эти случаи. Всего в течение июня на пляжах Эстонии было выявлено 738 нетрезвых лиц.
Потерявшиеся и нашедшиеся дети
К сожалению, приходится признать, что детей, потерявшихся на пляже и потом нашедшихся, в июне было больше, чем в том же месяце прошлого года. Всего потерялись 15 детей, большинство из них – на пляжах Таллинна. Всех детей нашли и отвели к родителям.
На пляже в Тюри 27 июня один маленький мальчик, оставшийся на пляже один, оказался в опасности. Он случайно заплыл в очень глубокую часть водоема и, сильно испугавшись, стал уходить под воду. Береговая охрана заметила его и вытащила из воды. Это важное напоминание родителям, что нельзя пускать детей на пляж или в воду одних.
Другие происшествия на пляжах
2 июня посетитель нашел на пляже Штромка два предмета, похожих на старые мины. На место были вызваны саперы, они забрали их с собой.
23 июня пиритаские спасатели пришли на помощь мужчине, которого сильным ветром унесло на резиновой лодке далеко в море и который не смог вернуться на берег самостоятельно.
24 июня береговой охране Какумяэ сообщили о пропавшем ребенке – люди видели, как он плыл к буйкам. Сотрудник береговой охраны приступил к поискам в воде и выяснил, что мальчик играл у буйков со своим старшим братом. Детей отправили обратно на берег.
26 июня на Пярнуский пляж были вызваны спасатели, так как из-за сломанного замка один турист застрял в инватуалете. Дверь быстро открыли, турист отделался лишь испугом.