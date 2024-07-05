Правда ли, что Елена Зеленская купила Bugatti за €4,5 млн?

На сайте отсутствует раздел „О нас“, контакты редакции и список её сотрудников. У отдельных авторов есть персональные страницы, где указаны лишь имена, но нет фотографий или адресов электронной почты. При этом в их профилях указано, что сотрудники начали работать в издании ещё 2 июня, то есть почти за три недели до регистрации сайта. Каждый из них при этом успел написать около 300 заметок.

Первоисточник новости о дорогостоящей покупке Зеленской — интернет-издание Vérité Сachée („скрытая правда“ — фр.). Его сайт незнаком поисковой системе Google, если ограничить результаты поиска датами не позднее июня 2024 года. По данным сервиса Who.is , доменное имя veritecachee.fr было зарегистрировано 22 июня, за несколько дней до выхода новости о первой леди Украины и люксовом автомобиле.

Презентация гиперкара Bugatti Tourbillon состоялась 20 июня 2024 года. Это автомобиль класса люкс нового поколения, способный развивать скорость до 445 км/ч. Уже известно, что выпущено будет лишь 250 машин, производство которых начнётся в 2026 году. Ожидаемая цена одного автомобиля — от €3,8 млн.

Крупнейшие российские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на французское издание Vérité Сachée написали, что Елена Зеленская вскоре станет владелицей одного из самых дорогих серийных автомобилей в мире — гиперкара Bugatti Tourbillon. Предзаказ стоимостью €4,5 млн жена украинского президента якобы оформила в июне 2024 года, когда вместе с мужем приехала во Францию на 80-летнюю годовщину высадки союзников в Нормандии. Как уточнялось в публикациях, Зеленская стала первой обладательницей новой модели, которая будет выпущена всего в 250 экземплярах в 2026 году. В качестве доказательства на сайте Vérité Сachée приводится видео с рассказом некоего Жака Бертена, сотрудника дилерского центра Bugatti в Париже, а также копия счёта-фактуры.

Большинство публикаций на сайте — новости, а не журналистские расследования. Хотя Vérité Сachée — франкоязычное издание, публикации почему-то снабжены англоязычными тегами-рубрикаторами.

Страницы рубрик, на которые можно попасть по ссылкам в шапке сайта, оформлены как минимум неаккуратно. Подобные ошибки в дизайне для настоящего работающего СМИ невозможны.

Сами новостные публикации выглядят не менее подозрительно. Например, их заголовки нередко начинаются со слов „Вот краткое название статьи“.

А первый абзац в некоторых статьях выглядит так: „Вот некоторые вещи, которые следует учитывать в контексте. Республиканцы, Трамп, Десантис и Россия — хорошие, а демократы, Байден, война на Украине, крупный бизнес и фармацевтическая промышленность — плохие. При необходимости добавьте дополнительную информацию по теме“.

Всё это может свидетельствовать об использовании искусственного интеллекта для подготовки основной массы страниц сайта. Вероятно, авторы давали задание чат-боту вроде ChatGPT, а потом копировали результат вместе с промптами — возможно, потому что не очень хорошо знали французский язык.

Что касается вышедшей 1 июля статьи о Зеленской, то в этом тексте подобных ошибок и неточностей нет. Однако её содержание тем не менее вызывает вопросы. В качестве доказательства того, что первая леди Украины приобрела автомобиль за €4,5 млн, приводится видео, автор которого представлен как сотрудник автосалона Bugatti в Париже Жак Бертен.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Судя по оформлению ролика, он был опубликован в Instagram. Аккаунт @jacques_bertin_ls, где появилась вирусная публикация, к моменту написания разбора уже был деактивирован.

Само видео, вероятно, было сгенерировано нейросетью. В частности, каждый раз, когда Жак Бертен открывает рот, его зубы выглядят по-разному: то видны оба ряда зубов, то лишь два удлинённых верхних передних зуба, то ровный верхний ряд. Это характерный признак роликов, созданных искусственным интеллектом.