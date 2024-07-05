СЕГОДНЯ | Плей-офф Евро-2024: Роналду или Мбаппе, кто отправится домой?

Сборная Франции доползла до четвертьфинала, не забив ни одного мяча с игры. На групповом этапе французы обыграли Австрию благодаря автоголу, с Нидерландами сыграли вничью (0:0), а единственный гол в ворота Польши был забит с пенальти (1:1). В 1/8 финала с Бельгией французам снова пришел на помощь автогол.

На групповой стадии Роналду и компания с трудом обыграли Чехию (2:1), забив победный гол на последних минутах. Далее португальцы разгромили сборную Турции (3:0) и сенсационно проиграли Грузии (0:2). В 1/8 финала португальская сборная с трудом обыграла Словению, победив в серии послематчевых пенальти (3:0). Одним из худших игроков в сборной Португалии стал Криштиану Роналду, который плохо бил штрафные, тормозил атаки своей команды, а также не забил с пенальти в дополнительное время.

Ранее команды играли между собой пять раз в рамках чемпионатов мира и Европы, а также Лиги наций УЕФА. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Франции – четыре успешных игры против одной у Португалии, тем не менее, та победа позволила португальцам завоевать золотые медали Евро-2016.

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