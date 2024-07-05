Пирожки для Стравинского и биточки „по-набоковски“. Что готовили эмигрантки 100 лет назад?

Женщины и сегодня чаще берут на себя ответственность за бытовое обустройство семьи в эмиграции, а уж 100 лет назад не было даже разговора о других вариантах. При этом многие из героинь этого цикла до отъезда из Российской империи никогда не вели домашнее хозяйство, а если и умели что-то делать руками, так вышивать или плести: не зря их называли „белоручками“. Они знали, сколько стоят платья, но не знали ничего про цены на хлеб и молоко. Но в ситуации, когда твоя семья выживала на деньги с проданных в ломбардах украшений, приходилось учиться готовить, причем из тех продуктов, которые удавалось достать или на которые хватало денег: картошки, овощей, крупы.

Впрочем, само наличие продуктов уже было хорошей новостью: те из „белых“, кто уплывали через Турцию в 1918−1920-х годах, были на долгие месяцы лишены и нормального питания, и базовых удобств. „Мы еще не успели объяснить, кто мы такие, а она уже приглашает нас войти, зовет служанку, и на столе опять появляются хлеб, масло, сметана, нежная розовая колбаса… Но мы ненасытны и едим, едим, едим, забывая о человеческом достоинстве“, — описывала Зинаида Шаховская события 1918 года, когда им с матерью, вчерашним дворянкам, наконец удалось досыта поесть в Белгороде по дороге из Москвы в Украину, откуда они затем уплыли в Константинополь.

Исследователи разных волн эмиграции часто подчеркивают, что именно эта задача — прикладная и хозяйственная — помогала женщинам во все времена быстрее ассимилироваться в новых странах. С этим сложно не согласиться: когда есть сиюминутная необходимость покормить ребенка или найти ему теплую одежду, философские размышления о судьбах родины откладываешь в дальний ящик. А так как дети хотят есть постоянно, то и ящик со временем покрывается пылью.