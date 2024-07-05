СЕЙЧАС | Плей-офф Евро-2024: Испания забила Германии на последних минутах овертайма (2:1)

В первом тайме больше шансов было у Испании, но и Германия временами угрожала воротам соперника.

На 51-й минуте Ольмо получил пас от Ямаля и в одно касание пробил низом в угол.

Во втором тайме немцы больше владели инициативой, но сравнять счет смогли только на 89-й минуте. Миттельштедт сделал подачу на дальнюю штангу, где Киммих выиграл дуэль у Кукурельи и скинул под удар Вирцу, который отправил мяч в ворота.

За минуту до окончания овертайма испанцы поставили победную точку. Ольмо сделал шикарную передачу, Рюдигер упустил Микелема, который головой переправил мяч в ворота.

До матча:

Испанцы уверенно вышли из „группы смерти“, где по очереди обыграли Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала разгромили Грузию (4:1). В четырех матчах Евро-2024 испанцы пропустили только один гол, который в собственные ворота забил Робен Ле Норман. За четыре матча испанцы забили девять мячей.

Сборная Германии выступала в группе A, где обыграла Шотландию (5:1) и Венгрию (1:1), а со Швейцарией сыграла вничью (1:1). Немецкая команда набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. В 1/8 финала немцы обыграли Данию (2:0), но все могло быть иначе.

На 48-й минуте датский защитник Йоаким Андерсен отправил мяч в ворота Германии, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. Через несколько минут мяч задел руку Андерсена в штрафной, а Германия заработала пенальти. Кай Хаверц реализовал его, а позже игра перешла в руки Германии.

На чемпионате Европы команды играли друг с другом 3 раза. Две победы у Испании и одна у Германии. Последний раз команды встречались в финале Евро-2008, где с минимальным счетом 1:0 выиграла Испания. Совсем недавно на групповой стадии ЧМ в Катаре зимой 2022 года. Та встреча завершилась вничью 1:1.

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