05.07.2024, 14:03
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Delfi Rally Estonia открывается концертом Лийси Лемсалу и Стефана. Прямой репортаж из-за кулис и со сцены
Начало в 17.30
ФОТО: | Delfi Meedia
Delfi Rally Estonia официально стартует 5 июля с церемонии открытия на Ратушной площади Тарту в 18:00, которая будет транслироваться в прямом эфире. Репортаж Delfi TV начнется в 17:30 с эксклюзивного закулисного репортажа. Если вы хотите посмотреть трансляцию, то нужно оформить подписку.
Стефан и Лийс Лемсалу станут хедлайнерами церемонии открытия ERC Delfi Rally Estonia, которая пройдет с 5 по 7 июля. Организаторы также приготовили несколько сюрпризов. Репортаж с Ратушной площади начнется за полчаса до старта ралли. Трансляция будет вестись на эстонском языке.Avatseremooniale järgneb stardipoodium.
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