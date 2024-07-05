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05.07.2024, 14:03

ФОТО | Delfi Rally Estonia стартовало с концерта Лийс Лемсалу и Стефана

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Delfi Rally Estonia официально стартует 5 июля с церемонии открытия на Ратушной площади Тарту в 18:00, которая будет транслироваться в прямом эфире. Репортаж Delfi TV начнется в 17:30 с эксклюзивного закулисного репортажа. Если вы хотите посмотреть трансляцию, оформите подписку.

Стефан и Лийс Лемсалу станут хедлайнерами церемонии открытия ERC Delfi Rally Estonia, которая пройдет с 5 по 7 июля. Организаторы также приготовили несколько сюрпризов. Репортаж с Ратушной площади начнется за полчаса до старта ралли. Трансляция будет вестись на эстонском языке.

Все команды, участвующие в этапе чемпионата Европы по ралли (ERC) и чемпионате Эстонии, проедут перед зрителями и вокруг фонтана „Целующиеся студенты“ - за этим также можно будет следить на Delfi TV.

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