Минюст не нашел нарушений в избрании мэра Таллинна с третьей попытки

Центристы, лишившиеся власти в Таллинне, заподозрили, что 14 апреля во время выборов нового мэра произошло несколько нарушений. Якобы была нарушена тайна голосования, поскольку коалиционные депутаты помечали бюллетени. Также у центристов возник вопрос, допустимо ли было выбрать мэра с третьей попытки, когда в двух предыдущих коалиция не смогла заручиться необходимым для избрания числом голосов, пишет Rus.err.ee.

Министерство юстиции, как следует из ответа советника ведомства Глена Роосаара, нарушений не увидело. „По мнению Министерства юстиции, из устава города не следует, что горсобрание может принять решение о проведении нового голосования только один раз на одном и том же заседании. Таким образом, проведение третьего голосования на заседании городского собрания 14 апреля не противоречит уставу“, - написал Роосаар.

По итогам внеочередной сессии, прошедшей в Таллиннском горсобрании 14 апреля, новым мэром столицы был избран социал-демократ Евгений Осиновский.

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