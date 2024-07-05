Департамент конкуренции: в Эстонии не хватает ортодонтов(5)
Проведенный департаментом конкуренции анализ общих тенденций на рынке услуг ортодонтов за последние десять лет показал, что хотя количество ортодонтов остается стабильным, число нуждающихся в их помощи пациентов в разы увеличилось.
В результате возникают длительные очереди, что, как считают чиновники антимонопольного ведомства, подрывает благосостояние общества, и негативно сказывается на конкуренции на этом рыке, не позволяя пациентам делать альтернативный и наиболее подходящий для себя выбор, пишет Rus.err.ee.
По оценке Департамента конкуренции, изменить ситуацию могло бы государство. Например, за счет увеличения в вузах числа бесплатных мест на стоматологических специальностях. Также государство могло увеличить круг поставщиков ортодонтических услуг, считают в ведомстве.
Заработная плата ортодонтов самая высокая в медицинском секторе, она составляет в среднем 10 000 евро в месяц, что превышает среднюю зарплату врачей в 2,5 раза.
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